Иран передал России ракеты, но не поставил пусковые установки, что вызывает множество вопросов.

Недавний информационный вброс от агентства Reuters привлек внимание к отношениям между Ираном и Россией. По информации источников, Тегеран отправил Москве ракеты, однако пусковые установки остались в стране, что породило множество вопросов и спекуляций.

Согласно анонимным данным чиновников Reuters из США и Европы, Иран не поставил пусковые установки вместе с ракетами. Это решение вызвало удивление, так как многие эксперты ожидали, что обе системы будут переданы одновременно. Чиновник из США отметил, что на момент объявления о поставках Иран не имел намерений отправлять пусковые установки, а европейские разведывательные источники подтвердили, что подобного шага не ожидали.

Агентство Reuters стало первым, кто сообщил о планах Ирана отправить ракеты в Россию. Однако отсутствие пусковых установок может свидетельствовать о более глубоком стратегическом замысле Тегерана. Два эксперта, обсуждавшие ситуацию, указали на несколько возможных причин. Одна из них заключается в том, что Россия может адаптировать свои установки для транспортировки ракет, как это уже сделано Ираном. Другая причина может заключаться в том, что, не осуществляя поставки пусковых установок, Иран оставляет за собой пространство для маневра в переговорах с западными державами.

Министерство обороны России, а также Совет национальной безопасности США и Пентагон отказались комментировать ситуацию. Представительство Ирана при ООН также не дало ответа на запрос о комментарии.