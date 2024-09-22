Канадские ритейлеры начали предлагать процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake», которые поступят в продажу в следующем месяце.

Intel снова привлекает внимание пользователей своим новым поколением процессоров Core Ultra 200 «Arrow Lake». В преддверии официального запуска, который запланирован на 10 октября, канадские ритейлеры начали выставлять на продажу всю линейку этих чипов. Информация о ценах и характеристиках процессоров уже доступна, и она будет интересна для тех, кто планирует обновление своего ПК.

На сайте канадского ритейлера Shoprbc появились цены на процессоры Intel Core Ultra 200, что стало третьим подобным листингом за последние две недели. Этот ритейлер предлагает пять моделей, каждая из которых имеет свои характеристики и ценовой диапазон. Например, процессор Intel Core Ultra 5 245KF оценен в 427 канадских долларов, что соответствует примерно 314 долларам США. В то же время, флагманская модель Intel Core Ultra 9 285K стоит 852 канадских доллара, или около 627 долларов США.

Интересно, что все перечисленные процессоры пока недоступны для покупки из-за наложенного эмбарго, которое должно завершиться 24 октября. Это создает дополнительное напряжение среди поклонников технологий, которые с нетерпением ждут возможности протестировать новинки. Ожидается, что официальная презентация процессоров пройдет 10 октября, и после этого они станут доступны для широкой публики.

Сравнение цен с предыдущими поколениями также вызывает интерес. Например, процессоры 14-го поколения Intel Core i9-14900K имеют рекомендованную цену в 599 долларов, а i7-14700K/KF — от 394 до 419 долларов. В то время как новые процессоры Arrow Lake имеют схожие цены, их производительность и возможности могут значительно превзойти предшественников.

Пользователям, которые планируют обновление с процессоров 12-го, 13-го или 14-го поколения, придется сменить материнскую плату. Новые процессоры используют сокет LGA 1851, который требует соответствующих материнских плат, таких как Z890. Эти платы будут выпущены одновременно с процессорами Arrow Lake, что позволит пользователям сразу же обновить свои системы.

На фоне растущего интереса к новым процессорам, стоит отметить, что цены на Arrow Lake соответствуют текущим предложениям на чипы Raptor Lake. Однако это предварительные цены, и окончательные расценки могут немного измениться. Ритейлеры в Великобритании также начали выставлять цены на эти процессоры, что подтверждает общий тренд на международном рынке.