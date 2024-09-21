Компания Collins Aerospace показала свое видение будущих воздушных боев, в которых американские истребители взаимодействуют с беспилотниками Collaborative Combat Aircraft (CCA). Это видео демонстрирует, как новые технологии могут изменить подход к ведению боевых действий в воздухе.

Недавно компания Collins Aerospace поделилась видеороликом, который демонстрирует, как могут выглядеть воздушные сражения между вооруженными силами США и Китая в будущем. В этом сценарии американские пилотируемые истребители работают в тандеме с беспилотниками Collaborative Combat Aircraft (CCA). Это видео не только показывает технические возможности, но и подчеркивает важность автономных технологий в современных военных конфликтах.

В ролике силы США собираются для выполнения боевой миссии. Беспилотники CCA взлетают с авианосца и удаленной взлетно-посадочной полосы, что демонстрирует возможность запуска дронов из различных мест, независимо от базирования пилотируемых самолетов.

Fury от Anduril

В видео показаны два типа CCA, один из которых напоминает Fury от Anduril, а другой — XQ-58 Valkyrie от Kratos. Оба проекта находятся на стадии разработки, что подчеркивает активные усилия в области создания автономных боевых систем. Важно отметить, что такие дроны могут выполнять задачи, которые традиционно доверяли только пилотируемым самолетам.

XQ-58 Valkyrie

На видео пилотируемые истребители, такие как F-15E Strike Eagle и F/A-18F Super Hornet, выступают в роли контролеров для CCA. Эти самолеты оснащены современными инфракрасными системами поиска и сопровождения (IRST) и могут нести на борту продвинутые ракеты, что значительно увеличивает их боевую мощь. Двухместные версии F-15EX особенно подходят для управления беспилотниками, так как второй пилот может сосредоточиться на координации действий дронов.

Использование сенсорных интерфейсов на планшетах позволяет пилотам управлять несколькими дронами одновременно. Это создает возможность для выполнения различных боевых задач, включая патрулирование и защиту воздушного пространства. В видео дроны получают команды перейти в зону миссии и активировать свои датчики для обнаружения угроз, таких как китайские истребители Flanker и J-20.

Одним из главных преимуществ использования CCA в воздушных боях по мнению американских экспертов является возможность расширить охват сенсоров. Беспилотники могут собирать данные и передавать их пилотируемым самолетам, которые могут оставаться менее заметными для противника. Это создает стратегическую ситуацию, в которой пилотируемые самолеты могут атаковать врагов на основе информации, полученной от дронов.

Ключевым моментом в видео является то, что использование IRST-систем позволяет вести наблюдение за противником, не выдавая своего местоположения. Это особенно важно в условиях радиоэлектронной борьбы, где скрытность и неожиданность играют решающую роль.

В конечном итоге, видео демонстрирует, как американские истребители и CCA вступают в бой, сбивая несколько китайских самолетов. Однако интересный момент заключается в том, что дроны не получают прямых команд на применение оружия, что подчеркивает важность человеческого контроля даже в условиях высокой автономии.

После завершения сражения CCA возвращаются на базу или продолжают выполнять задачи по поддержанию воздушного патрулирования. Этот сценарий, хотя и условный, поднимает важные вопросы о будущем воздушных операций и концепциях взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными системами.





Отсутствие вражеских беспилотников в видеоролике также вызывает вопросы. Китай активно разрабатывает свои беспилотные технологии, и это оставляет США в ситуации, когда необходимо быстро адаптироваться к новым вызовам. Collins Aerospace предлагает интересный взгляд на то, как может выглядеть взаимодействие человека и машины в будущих воздушных боях.