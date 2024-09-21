Согласно информации издания Politico, Украина вскоре получит планирующие боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon в рамках нового пакета помощи от США на сумму 375 миллионов долларов. Эти боеприпасы увеличат возможности украинских вооруженных сил в борьбе с российскими войсками.

Издание Politico сообщает, что Украина, вероятно, получит новые планирующие боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) в рамках пакета помощи от США на сумму 375 миллионов долларов, который ожидается на следующей неделе. Это безмоторное оружие класса «воздух-земля» обладает дальностью более 112 км, что позволяет запускать его из-за пределов досягаемости большинства систем ПВО противника.

Пакет военной помощи, который будет объявлен в понедельник, утверждает Politico, включает не только AGM-154, но и артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. По словам двух американских официальных лиц и человека, знакомого с вопросом, детали все еще дорабатываются, и окончательный список может измениться до официального объявления. Представитель Госдепартамента отказался комментировать предстоящую передачу вооружений, а Министерство обороны не ответило на запросы о комментариях.

Эта сумма в 375 миллионов долларов станет крупнейшей помощью, которую США отправят Украине с мая, и может стать последним пакетом военной помощи до конца финансового года, который завершится 30 сентября. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, США используют существующее оружие из своих запасов, а выделенные средства пойдут на закупку новых боеприпасов и оборудования.

Пентагон совместно с Конгрессом работает над переносом оставшихся 5,8 миллиарда долларов из президентских полномочий на следующий финансовый год. Однако сделка пока не заключена, поскольку законодатели пытаются избежать закрытия правительства 1 октября.

Новые ракеты, хотя и не обладают той дальностью, о которой просили украинские власти, все же по мнению американских экспертов предоставят украинским пилотам мощное оружие. Это, по мнению Politico, особенно актуально на востоке страны, где украинские силы медленно теряют позиции перед наступающими российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский активно лоббирует у Белого дома возможность использования армейских тактических ракет большой дальности и британских Storm Shadows для ударов по российским целям. В следующую пятницу он планирует встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой план по прекращению войны и, как ожидается, вновь обратиться с просьбой о снятии ограничений на ракеты.

Politico сообщает, что обучение украинских пилотов проходит при поддержке США и Дании, однако количество обученных остается небольшим из-за нехватки квалифицированных украинских пилотов и открытых мест для обучения. Генерал Дж. Джеймс Хекер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, отметил, что баланс в обучении пилотов союзников и украинских летчиков остается хрупким. Он подчеркнул необходимость продолжать обучение всех союзников, а не сосредоточиваться исключительно на Украине.

Politico надеется, что пакет помощи от США, включающий AGM-154, может стать важным шагом к укреплению обороноспособности украинских сил и изменению хода боевых действий на востоке страны.