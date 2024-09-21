AMD анонсировала новый процессор Ryzen AI Max 390, который демонстрирует впечатляющие результаты в тестах GeekBench. С 12 ядрами он обеспечивает на 10,5% более высокую точность квантования по сравнению с предыдущей моделью.

Компания AMD представила новый процессор Ryzen AI Max 390, который уже появился в тестах GeekBench. Этот процессор с 12 ядрами привлек внимание благодаря своей высокой производительности и улучшенной точности квантования, что делает его отличным выбором для мощных рабочих станций.

В тестах процессор Ryzen AI Max 390 показал результаты, которые впечатляют. Он набрал 4733 балла в 32-битной оценке с одинарной точностью, 4944 балла в 16-битной половинной точности и 13944 балла в 8-битной квантованной точности. Эти показатели демонстрируют, что новый процессор обеспечивает на 10,5% более высокую точность квантования по сравнению с моделью Ryzen AI 9 HX 370.

Тестирование проводилось на будущей модели HP ZBook Ultra с 64 ГБ оперативной памяти, что подтверждает, что процессор предназначен для высокопроизводительных ноутбуков. AMD планирует выпустить три модели на базе процессора Strix Halo, среди которых выделяется топовая версия Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и поддержкой графических процессоров RDNA 3.5.

Важной особенностью процессора является поддержка 256-битной памяти LPDDR5, что эквивалентно четырехканальной DDR5. Это позволяет выделять до 96 ГБ памяти для графических задач. Блогеры отмечают, что благодаря поддержке ROCm, Ryzen AI Max 390 подходит для профессиональных приложений и может эффективно работать в небольших рабочих станциях. Новинка от AMD обещает стать серьезным игроком на рынке процессоров для профессионалов, обеспечивая отличную производительность и высокую точность выполнения задач.