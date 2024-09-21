Российские военнослужащие из группировки "Центр" продолжают успешное наступление, нанося удары по украинским позициям. В результате боев украинские силы понесли значительные потери, включая более 500 военнослужащих.

В Минобороны РФ сообщили сегодня, что в зоне СВО продолжаются активные боевые действия, и группировка "Центр" демонстрирует уверенное продвижение в глубину обороны противника. В ходе операций российские войска нанесли серьезные удары по силам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

По информации Минобороны России, в зоне ответственности группировки "Центр" украинские силы потеряли до 520 военнослужащих. Бойцы продолжили наступление, нанося поражение различным подразделениям ВСУ, включая механизированные и десантные бригады. Удары пришлись на позиции 23-й, 31-й, 150-й механизированных, а также 46-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. В результате боев российские войска также уничтожили технику противника, включая несколько гаубиц и бронированных машин.

Важным моментом стало отражение девяти контратак со стороны штурмовых групп ВСУ, в состав которых входили 100-я механизированная, 68-я егерская и 25-я воздушно-десантная бригады. Эти попытки украинских формирований не привели к успеху, и российские войска продолжили наращивать свои позиции.

Среди уничтоженной техники противника оказались два пикапа, несколько гаубиц, а также американская боевая бронированная машина MaxxPro. Кроме того, российские силы ликвидировали полевой склад боеприпасов, что существенно ослабило украинские позиции в этом районе. Бои продолжаются, и ситуация на фронте остается напряженной.