Transsion представила свой первый складной телефон Infinix Zero Flip 5G, который обещает удивить пользователей своими характеристиками.

В мире мобильных технологий все чаще появляются инновационные решения, и компания Transsion не осталась в стороне. Она представила Infinix Zero Flip 5G — первый телефон со складным экраном под брендом Infinix.

Infinix Zero Flip 5G предлагает пользователям возможность выбора между двумя стильными цветами: Rock Black и Blossom Glow. Эти варианты подчеркивают современный и элегантный дизайн устройства, который легко впишется в любой стиль жизни. Но внешний вид — это только начало.

Складной экран устройства поражает своими размерами. Внутренний дисплей составляет 6,7 дюйма и имеет разрешение FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения и яркость цветов. Внешний экран также не отстает, предлагая 3,64 дюйма AMOLED с аналогичной частотой обновления и защитой Gorilla Glass. Такой экран идеально подходит для мультимедийного контента и повседневного использования.

Что касается производительности, Infinix оснастила свой телефон процессором MediaTek Dimensity 8020. Этот чип обеспечивает высокую скорость работы и плавную многозадачность. Устройство поддерживает память LPDDR4X и предлагает конфигурацию хранилища UFS 3.1 на 8+512 ГБ. Встроенный аккумулятор на 4590 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт позволяет пользователям не беспокоиться о разрядке в течение дня.

Камеры Infinix Zero Flip 5G также заслуживают внимания. На задней панели расположены две камеры: основная на 50 мегапикселей и дополнительная на 10,8 мегапикселей. Фронтальная камера с разрешением 12 мегапикселей поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Это делает телефон отличным выбором для любителей фотографии и видеосъемки.

В целом, Infinix Zero Flip 5G сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и мощные характеристики, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Блог Global Chronicles прилагает скрины спецификаций: