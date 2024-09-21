OpenAI объявила о создании мультиагентной исследовательской группы, возглавляемой Ноамом Брауном. Эта команда сосредоточится на разработке многоагентных систем, что может значительно ускорить эволюцию искусственного интеллекта.

Компания OpenAI вновь привлекает внимание общественности своими амбициозными планами по развитию искусственного интеллекта. Ноам Браун, исследователь компании, возглавил новую мультиагентную исследовательскую группу, которая призвана ускорить процесс достижения третьего уровня ИИ. В условиях стремительного прогресса технологий, такой шаг открывает новые горизонты для применения ИИ в различных сферах.

Мультиагентные системы представляют собой сложные структуры, состоящие из множества независимых агентов. Каждый из них управляется большой языковой моделью и взаимодействует с другими агентами для выполнения совместных задач. Это похоже на оркестр, где каждый музыкант играет свою партию, но вместе они создают гармоничное звучание. Браун подчеркивает, что предварительный опыт работы с многоагентностью не требуется, что открывает двери для многих новых исследователей.

В недавнем посте в X (ранее Twitter) Браун призвал всех, кто заинтересован в этой области, заполнить форму заявки. Он уверен, что мультиагентный подход может привести к более эффективному мышлению ИИ. Это мнение разделяет и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, который в интервью рассказал о пятом уровне классификации ИИ. Он отметил, что переход от чат-ботов к более сложным моделям требует времени, но новые технологии могут значительно ускорить этот процесс.

Недавно OpenAI представила новую серию моделей ИИ под названием o1-preview, ориентированных на решение сложных задач в таких областях, как наука и программироване. Эти модели уже доступны в ChatGPT и через API, и ожидаются регулярные обновления. Альтман понимает, что пользователям потребуется время, чтобы полностью освоить обновленные функции ChatGPT, так как они значительно отличаются от предыдущих моделей.