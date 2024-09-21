Компания OpenAI вновь привлекает внимание общественности своими амбициозными планами по развитию искусственного интеллекта. Ноам Браун, исследователь компании, возглавил новую мультиагентную исследовательскую группу, которая призвана ускорить процесс достижения третьего уровня ИИ. В условиях стремительного прогресса технологий, такой шаг открывает новые горизонты для применения ИИ в различных сферах.
Мультиагентные системы представляют собой сложные структуры, состоящие из множества независимых агентов. Каждый из них управляется большой языковой моделью и взаимодействует с другими агентами для выполнения совместных задач. Это похоже на оркестр, где каждый музыкант играет свою партию, но вместе они создают гармоничное звучание. Браун подчеркивает, что предварительный опыт работы с многоагентностью не требуется, что открывает двери для многих новых исследователей.
В недавнем посте в X (ранее Twitter) Браун призвал всех, кто заинтересован в этой области, заполнить форму заявки. Он уверен, что мультиагентный подход может привести к более эффективному мышлению ИИ. Это мнение разделяет и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, который в интервью рассказал о пятом уровне классификации ИИ. Он отметил, что переход от чат-ботов к более сложным моделям требует времени, но новые технологии могут значительно ускорить этот процесс.
Недавно OpenAI представила новую серию моделей ИИ под названием o1-preview, ориентированных на решение сложных задач в таких областях, как наука и программироване. Эти модели уже доступны в ChatGPT и через API, и ожидаются регулярные обновления. Альтман понимает, что пользователям потребуется время, чтобы полностью освоить обновленные функции ChatGPT, так как они значительно отличаются от предыдущих моделей.