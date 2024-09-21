Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Reuters: Украина участвовала в учениях НАТО по испытанию систем борьбы с беспилотниками
На этой неделе Украина впервые присоединилась к масштабным учениям НАТО, посвященным борьбе с беспилотниками. Эти учения проходят на фоне растущих угроз, связанных с использованием дронов в военных конфликтах.

В сегодняшней публикации Reuters пишет, что недавние учения НАТО в Нидерландах стали важным шагом к укреплению сотрудничества между альянсом и Украиной. В условиях, когда беспилотники становятся неотъемлемой частью современных военных действий, необходимость в эффективных системах противодействия этим угрозам становится более актуальной, чем когда-либо. Представители более 20 стран и около 50 компаний собрались на голландской военной базе, чтобы обменяться опытом и протестировать новейшие технологии.

Учения, проходящие в условиях повышенной напряженности в Европе, подчеркивают растущую важность беспилотников на поле боя. В последние годы дроны не только служат для наблюдения, но и активно используются для атаки. Мэтт Ропер, начальник Объединенного центра разведки НАТО, отметил, что альянс воспринимает эту угрозу всерьез. 

Клаудио Палестини, сопредседатель рабочей группы НАТО по беспилотным системам, добавил, что учения адаптировались к новым тенденциям, включая использование FPV-дронов, которые ранее предназначались для гражданских гонок. Эти устройства теперь превращаются в смертоносное оружие.

Эксперты НАТО также подчеркивают, что альянс должен ускорить свои усилия в области беспилотной войны. В отчете Центра анализа европейской политики говорится, что у НАТО недостаточно беспилотников для ведения интенсивной борьбы с равным противником, а это создает угрозу для безопасности стран-членов альянса.

#украина #нато #беспилотники #военные учения
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
5
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
10
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
8
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
3
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
1
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
6
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Xiaomi официально анонсировала новую серию смартфонов Redmi Note 14
3
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
2
ASUS выпустила панорамные двухкамерные Mid-Tower корпуса TUF Gaming GT502 Horizon
+
Samsung начала массовое производство PCIe 5.0 накопителей PM9E1 с пиковой скоростью 14,5 ГБ/с
+
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Космический телескоп Уэбба представил изображения взаимодействия галактик Arp 107
+

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
29
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
104
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
77
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
24
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
14:27
Графика как графика, ничего особенного, за последние 10 лет графика сильно не поменялась в играх. Стало только больше мыла, а эта игра как раз очередное мыльцо для серой массы.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Жора Петросян
14:26
Солдат кашу из топора варил вообще )) и ниче - нормальная же вышла каша .. с гусем)
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Китя
14:15
2К без HDR ну всяко знаешь толк в графике.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Китя
14:14
Самая красивая игра за все время. Очень требовательная графа супер.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
14:13
Гамаю в Once Human. ПвЕ в открытом мире. Игра красивейшая, на ультрах в 2К, 120 фпс. Картинка супер плавная. Хреново, руськово языка нет. Но я учу английский. Так как все норм игры будут без руськов...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Dimkovski
14:13
7700XT QHD не тянет. Эта карта под безкомпромисный, но всё же FHD. Минимум для QHD это 7800XT или 4070S.. а лучше 7900GRE или 4070Ti. Всё без лучей, разумеется.
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
Cowboy Huggies
14:09
Срущей собаки тут нехватает!
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
14:07
да херь она. 79 фпс это лагадром. руби настройки, не тянет карта
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Zhuge Liang
14:07
о, все, как у нас в России: чиновники сами себе повышают зарплаты и надбавки)
СМИ: киевские власти предлагают значительно увеличить зарплаты чиновникам в 2025 году
Zhuge Liang
14:02
все просто: 2000 в сутки никуда не выбывает))
В ВСУ ежемесячно поступает до 8 тысяч добровольцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем