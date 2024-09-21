На этой неделе Украина впервые присоединилась к масштабным учениям НАТО, посвященным борьбе с беспилотниками. Эти учения проходят на фоне растущих угроз, связанных с использованием дронов в военных конфликтах.

В сегодняшней публикации Reuters пишет, что недавние учения НАТО в Нидерландах стали важным шагом к укреплению сотрудничества между альянсом и Украиной. В условиях, когда беспилотники становятся неотъемлемой частью современных военных действий, необходимость в эффективных системах противодействия этим угрозам становится более актуальной, чем когда-либо. Представители более 20 стран и около 50 компаний собрались на голландской военной базе, чтобы обменяться опытом и протестировать новейшие технологии.

Учения, проходящие в условиях повышенной напряженности в Европе, подчеркивают растущую важность беспилотников на поле боя. В последние годы дроны не только служат для наблюдения, но и активно используются для атаки. Мэтт Ропер, начальник Объединенного центра разведки НАТО, отметил, что альянс воспринимает эту угрозу всерьез.

Клаудио Палестини, сопредседатель рабочей группы НАТО по беспилотным системам, добавил, что учения адаптировались к новым тенденциям, включая использование FPV-дронов, которые ранее предназначались для гражданских гонок. Эти устройства теперь превращаются в смертоносное оружие.

Эксперты НАТО также подчеркивают, что альянс должен ускорить свои усилия в области беспилотной войны. В отчете Центра анализа европейской политики говорится, что у НАТО недостаточно беспилотников для ведения интенсивной борьбы с равным противником, а это создает угрозу для безопасности стран-членов альянса.