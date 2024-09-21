Qualcomm инициировала переговоры с Intel о возможном приобретении, что может кардинально изменить рынок микросхем. Несмотря на интерес, сделка столкнется с рядом значительных препятствий.

Недавние новости о переговорах между Qualcomm и Intel привлекли внимание всего технологического сообщества. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон активно участвует в обсуждениях, направленных на возможное приобретение Intel, компании с более чем полувековой историей. Этот шаг может стать поворотным моментом не только для обеих компаний, но и для всей индустрии микросхем.

Reuters пишет, что информация о переговорах поступила от источников, знакомых с ситуацией. Qualcomm, известная своими инновациями в области мобильных технологий, рассматривает возможность приобретения проблемного производителя чипов. Intel, когда-то ведущий игрок на рынке, столкнулась с серьезными трудностями, и её акции потеряли почти 60% своей стоимости с начала года. В этом контексте Qualcomm может увидеть шанс на укрепление своих позиций.

Ранее в этом месяце появились сведения о том, что Qualcomm интересуется частями конструкторского бизнеса Intel, особенно ее подразделением по разработке ПК. Амон, активно изучая различные варианты, понимает, что такая сделка может вызвать интерес антимонопольных регуляторов в США и других странах. Чтобы получить одобрение, Qualcomm, возможно, придется продать некоторые активы Intel.

По утверждению Reuters, переговоры находятся на начальной стадии, и Qualcomm пока не сделала официального предложения. Intel, в свою очередь, отказалась комментировать ситуацию. Интересно, что акции Intel выросли на 3,3%, в то время как акции Qualcomm упали на 2,9%.

Финансирование сделки остается загадкой. Рыночная стоимость Qualcomm составляет около 188 миллиардов долларов, в то время как Intel, включая долги, оценивается в 122 миллиарда долларов. У Qualcomm есть около 13 миллиардов долларов наличными, но этого может не хватить для успешного завершения сделки.

Кроме того, Qualcomm никогда не управляла заводом по производству микросхем. Она полагается на контракты с такими компаниями, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. В то время как Intel инвестировала сотни миллиардов долларов в свои производственные мощности, Qualcomm сталкивается с вызовом, который требует значительных изменений в бизнес-модели.