В Белоруссии кроссовер Voyah Free неожиданно подешевел, что привело к образованию длинных очередей у дилеров. Теперь гибридный автомобиль доступен по цене, которая почти вдвое ниже, чем в России.

Недавние события на автомобильном рынке Белоруссии удивили многих. Кроссовер Voyah Free, который ранее считался дорогостоящим, теперь доступен по значительно сниженной цене. Это решение местного импортера вызвало ажиотаж среди покупателей, которые стремятся заполучить этот гибридный автомобиль.

В Белоруссии дилеры премиальной китайской марки Voyah объявили о резком снижении цен на кроссовер Voyah Free. Теперь его стоимость составляет 119 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 3 460 000 российских рублей. Для сравнения, в России аналогичный гибрид доступен от 6 000 000 рублей. Такая разница в ценах вызывает вопросы, и многие эксперты пытаются понять, с чем она связана.

Местные автосалоны сообщают о том, что большинство автомобилей из наличия раскупили в считанные дни. Этот интерес не случаен: кроссовер предлагает впечатляющие характеристики. Под капотом Voyah Free скрывается 1,5-литровая бензиновая турбочетверка, мощность которой составляет 108 л.с. Этот двигатель вращает генератор, который подзаряжает тяговую батарею. В результате, пара электромоторов обеспечивает общую мощность в 489 л.с. и крутящий момент 720 Н∙м.

Что касается пробега, то в чисто электрическом режиме автомобиль способен проехать до 210 км. При этом максимальная дальность хода с полным баком бензина достигает впечатляющих 1221 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Эти характеристики делают Voyah Free привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и экономичный автомобиль.

По данным дистрибьютора Voyah, спрос на продукцию марки в Белоруссии продолжает расти. В августе автосалонам удалось реализовать 230 автомобилей, а с начала года продали уже 1051 машину. Такие цифры подтверждают интерес покупателей к гибридным технологиям и новым моделям.