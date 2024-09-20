Apple начала тестирование нового программного обеспечения, которое сделает Siri более интеллектуальной на iPhone 16. Обновление уже доступно для ограниченного числа пользователей, а полная версия выйдет в следующем месяце.

Компания Apple анонсировала запуск тестирования программного обеспечения, которое интегрирует искусственный интеллект в виртуального помощника Siri. Это обновление, доступное для ограниченного числа пользователей, обещает существенно улучшить функциональность Siri на новых моделях iPhone 16, которые поступят в продажу в ближайшие дни.

Согласно информации, тестирование началось в четверг, и пользователи, зарегистрированные для участия, получили возможность оценить новые функции. Обновление должно значительно упростить выполнение рутинных задач, что сделает взаимодействие с Siri более удобным. На данный момент только два устройства, выпущенные в прошлом году, обладают необходимыми процессорами для работы с новыми ИИ-функциями. Однако вскоре в магазины поступят четыре модели iPhone 16, которые также будут поддерживать эту технологию.

Все новые модели iPhone 16, цена которых варьируется от 800 до 1200 долларов, оснащены специальными функциями для работы с искусственным интеллектом, который Apple называет «Apple Intelligence». Такой подход позволяет компании выделиться на фоне конкурентов, таких как Samsung и Google, которые также внедряют ИИ в свои устройства. Apple позиционирует новые функции как основную причину, по которой пользователи должны обновить свои телефоны.

На данный момент функции ИИ доступны только на американском английском, но в декабре Apple планирует расширить поддержку на другие варианты английского языка, включая австралийский и британский. В следующем году компания намерена добавить поддержку других языков и регионов. Тестирование нового программного обеспечения началось всего через несколько дней после выхода последней версии операционной системы iOS 18 для всех предыдущих моделей iPhone.

После установки обновления iOS 18.1 пользователи увидят изменения в работе Siri. Помощник станет более разговорчивым и универсальным, а также будет сопровождаться визуальными эффектами, такими как мерцающий свет вокруг экрана во время ответов на запросы. Несмотря на это, Siri не сможет взаимодействовать с установленными приложениями до выхода следующего обновления.

Новые функции ИИ также включают инструменты для написания и редактирования текстов, резюмирования электронных писем и упрощения поиска фотографий. Однако некоторые функции, такие как создание кастомных эмодзи или генерация изображений по запросу, будут доступны позже. В будущем Apple планирует интегрировать возможности ChatGPT, что позволит пользователям получать более сложные ответы от Siri.

Кроме того, функции ИИ будут доступны не только на новых моделях, но и на прошлогодних iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, так как они оснащены необходимыми чипами. Обновление также добавит возможность записи пространственного видео, которое можно будет просматривать на гарнитуре Vision Pro.

Тем не менее, искусственный интеллект не будет доступен на множестве старых моделей iPhone, что может негативно сказаться на продажах.