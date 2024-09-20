Дэнни Бойл, лауреат премии «Оскар», завершил съемки своего нового фильма «28 лет спустя» на iPhone 15 Pro Max. Этот проект стал самым масштабным фильмом, снятым на смартфон, и обещает удивить зрителей.

Режиссер Дэнни Бойл вновь удивляет мир кино. Его новый фильм «28 лет спустя», который является продолжением культового «28 дней спустя», был снят на iPhone 15 Pro Max. Этот выбор вызывает восхищение и интерес, ведь Бойл не только использовал смартфон, но и внедрил в процесс съемки инновационные технологии.

Съемки «28 лет спустя» завершились в конце августа 2024 года, и информация о проекте оставалась под завесой тайны. Бойл, известный своими смелыми решениями, выбрал смартфон для создания своего нового шедевра. Это решение стало настоящей сенсацией в мире кино, ведь фильм обошелся в 75 миллионов долларов и стал самым масштабным проектом, снятым на телефон.

На протяжении всей работы над фильмом команда придерживалась строгих мер конфиденциальности. Сотрудники подписали соглашения о неразглашении, чтобы предотвратить утечку информации о том, что основной процесс снимали на iPhone. Однако один снимок, сделанный папарацци, раскрыл этот секрет: на фотографии запечатлели специальную защитную рамку, в которой находился смартфон. Профессиональный оператор, не связанный с проектом, подтвердил, что камера действительно подключена к iPhone, что позволяет использовать ее высококачественные объективы.

Для съемок Бойл использовал адаптеры, которые позволили подключать полнокадровые объективы DSLR к iPhone. Это обеспечивало высокое качество изображения, которое обычно доступно только на профессиональных камерах. Адаптеры, выпущенные компанией Beast, позволяют проецировать изображение с объектива на экран смартфона, что значительно расширяет его возможности. Это решение стало ключевым моментом в создании уникального визуального стиля фильма.

Но это еще не все. Бойл и его команда также применили экшн-камеры GoPro, прикрепив их к сельскохозяйственным животным. Этот неожиданный подход добавил к фильму оригинальности и необычных ракурсов, которые зрители смогут оценить в финальной версии. Идея использовать животных как носителей камер демонстрирует креативность Бойла и его стремление к экспериментам.

Фильм «28 лет спустя» выйдет в 2025 году, и уже сейчас зрители с нетерпением ожидают его премьеры. Бойл вновь возвращается к знакомым персонажам и сюжетным линиям, которые полюбились фанатам. Его работа на iPhone 15 Pro Max может стать важной вехой в истории кинематографа, демонстрируя, как технологии могут влиять на творчество и вдохновение.