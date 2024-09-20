Вооруженные силы России активно используют беспилотные аппараты с мини-бомбами и другими передовыми боеприпасами. Рассмотрим ключевые технологии и виды вооружения, которые применяются в зоне СВО для уничтожения бронетехники и живой силы противника.

В последние годы беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью современного вооружения. В зоне специальной военной операции российские дроны демонстрируют впечатляющие возможности по нанесению ударов по объектам и подразделениям ВСУ. От малокалиберных бомб до высокоточных ракет — технологии беспилотников эволюционируют, меняя тактику ведения боевых действий. Россия активно развивает это направление, делая ставку на надежность и точность ударов.

Мини-бомбы для дронов: новая реальность на поле боя

Современные военные конфликты требуют от вооруженных сил быстрой адаптации к меняющимся условиям. Российские беспилотники, в частности FPV-дроны, оснащаются миниатюрными боеприпасами, которые производятся специально для них. Бекхан Оздоев, представитель "Ростех", в одном из интервью рассказал, что в 2023 году российские оружейники наладили серийное производство малокалиберных боеприпасов для беспилотников. Он подчеркнул важность разработки специализированных боевых частей с новыми взрывателями, которые обеспечивают высокую точность и надежность ударов.

Такое оружие подходит для разных типов дронов, от легких аппаратов до тяжелых беспилотников-камикадзе. По словам экспертов, мини-бомбы эффективно поражают живую силу, а также легкобронированную технику, что делает их крайне полезными в зоне СВО.

Эксперименты с вооружением: дроны как носители огневой мощи

Помимо традиционных мини-бомб, российские инженеры экспериментируют с установкой на дроны различных видов вооружения. Еще в 2019 году концерн "Алмаз-Антей" зарегистрировал патент на дрон-перехватчик, способный сбивать другие беспилотники при помощи огнестрельного оружия. Современные разработки, как, например, дроны "Форпост", способны нести планирующие авиабомбы и управляемые ракеты. "Форпост-РУ", активно применяемый в зоне СВО, зарекомендовал себя как мощное средство уничтожения бронированных объектов и систем ПВО ВСУ.

Интересным примером является беспилотник, разработанный белорусской компанией «Дисплей». Этот аппарат оснащен реактивными гранатометами РПГ-26, что позволяет ему пробивать даже тяжелую бронетехнику. Хотя такие дроны пока еще находятся на стадии экспериментов, их перспективы выглядят весьма многообещающе.

Более крупные дроны — более серьезное оружие

Крупные беспилотники, такие как "Форпост", играют ключевую роль в воздушных операциях. Этот аппарат, оснащенный двумя узлами внешней подвески, может нести корректируемые авиабомбы и ракеты с лазерным наведением. "Форпост-РУ" активно используется для уничтожения зенитных ракетных комплексов и других стратегических объектов, демонстрируя высокую эффективность.

Кроме того, специалисты неустанно работают над расширением возможностей этих аппаратов, адаптируя их для работы вне зоны действия систем ПВО. Это позволяет существенно повысить выживаемость беспилотников и их эффективность в бою.

Идея «дрона как боеприпаса»

Интересным направлением в развитии беспилотных технологий стало использование дронов как носителей других, более мелких дронов. Такой комплекс, созданный компанией "Связь Спецзащита", включает в себя несколько аппаратов. "Адмирал-Авианосец", как назвали разработку, может не только вести разведку, но и сбрасывать малые ударные дроны с боевыми частями. Этот подход позволяет расширить радиус действия дронов и увеличить их маневренность.

Россия активно совершенствует свои беспилотные системы, делая ставку на интеграцию новых технологий и вооружений. От малокалиберных мини-бомб до высокоточных ракет — каждый дрон становится не просто средством разведки, но и мощным боевым инструментом.