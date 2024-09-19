18 сентября 2024 года Rheinmetall BAE Systems Land представила первый модернизированный танк Challenger 3 на выставке в Великобритании.

На выставке Defense Vehicle Dynamics, состоявшейся 18 сентября 2024 года в Миллбруке, мир увидел первый модернизированный танк Challenger 3. Этот проект стал результатом амбициозной программы, направленной на преобразование 148 танков Challenger 2 в современные боевые машины, способные эффективно действовать в условиях современных конфликтов.

Западные СМИ утверждают, что Challenger 3, собранный на заводе RBSL в Телфорде, выделяется своей новой модульной броней, разработанной в сотрудничестве с Лабораторией оборонной науки и технологий. Эта броня значительно повышает защиту экипажа, что критически важно на поле боя. Модернизация не ограничивается лишь защитой; танк также получил современную систему управления огнем и улучшенные характеристики мобильности.

Оборудованный гладкоствольной 120-мм пушкой, Challenger 3 будет использовать современные боеприпасы, совместимые с арсеналом стран НАТО, таких как Германия и США. На данный момент созданы два прототипа, а еще шесть ожидают поставки для дальнейших испытаний. Ожидается, что полноценное производство начнется после успешного завершения тестирования в следующем году.

Помимо обновления танков, британская армия также активно модернизирует свои механизированные силы. В этом контексте бронированные боевые машины Ajax и Boxer играют ключевую роль. Ajax представляет собой легкую разведывательную машину, обеспечивающую мобильность и уникальные возможности для разведки. В то же время Boxer, с его модульной конструкцией, предлагает гибкость для выполнения различных задач — от транспортировки до огневой поддержки.

Эти новые машины должны стать основой будущих механизированных бригад британской армии. Модернизированные танки Challenger 3 в сочетании с маневренными Ajax и Boxer создают универсальную силу, готовую к любым сценариям. Британская армия стремится использовать передовые технологии и интегрированные системы управления.