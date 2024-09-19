Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Госдума требует усилить контроль за ввозом смартфонов после инцидентов в Ливане
Госдума России озабочена безопасностью ввозимых смартфонов на фоне недавних инцидентов в Ливане. Член комитета по информационной политике Антон Немкин призвал усилить проверки, чтобы избежать потенциальных угроз.

19 сентября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил свою озабоченность в связи с недавними инцидентами, когда мобильные устройства детонировали в Ливане. Эти события заставили многих задуматься о безопасности гаджетов, которые попадают на российский рынок.

Немкин подчеркнул, что в свете последних новостей из Бейрута необходимо принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в России. Он отметил, что уполномоченные органы должны взять на себя ответственность за тщательную проверку ввозимых смартфонов. Халатность в этом вопросе недопустима, ведь речь идет о безопасности граждан.

Эксперт также призвал россиян не поддаваться панике, однако рекомендовал избегать покупок гаджетов на "сером" рынке. Часто такие устройства не проходят должную проверку, что может привести к серьезным последствиям. Непроверенная техника может стать не только источником неудобств, но и представлять реальную угрозу для здоровья и жизни пользователей.

Немкин добавил, что важно помнить о рисках, связанных с использованием несертифицированных устройств. Каждый смартфон, который попадает в страну, должен соответствовать определенным стандартам безопасности. Это касается как электроники, так и программного обеспечения. В противном случае, пользователи рискуют столкнуться с непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, в Госдуме обсуждают возможность внедрения новых регуляций, которые помогут контролировать поток ввозимых гаджетов. Эти меры могут включать более строгие проверки на границе, а также обязательную сертификацию устройств перед выходом на рынок. Учитывая быстрый рост технологий и их влияние на повседневную жизнь, такой подход кажется вполне оправданным.

#смартфоны #безопасность #госдума #антон немкин
+
Написать комментарий (0)
Первый взгляд на L-образную батарею iPhone 16 Pro Max показал стальную оболочку
Улучшенная ремонтопригодность является скрытым достоинством iPhone 16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
2
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
92
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Nvidia анонсировала поддержку DLSS 3 в новых играх
3
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
+
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
«МТС Юрент» оштрафовал пользователя на 100 тыс. руб. за езду вдвоём на электросамокате
1

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
25
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
60
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
29
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
37
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
17
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
13
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
24
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
3
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
+

Сейчас обсуждают

John Doe
22:49
На Asus b650e-e PCIe 5.0 x16_1 переходит в х8, если подключить SSD к M.2_3. А это = PCIe 4.0 x16. Так что потери нет, пока не вышли ВК с pcie 5.0
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Aleksei Didenko
22:46
А айфоны не передали, которые при подносе к уху взрываются?
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Несбыточная Мечта Шешенбека
22:44
сюда же: armadaovs
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Dimkovski
22:39
3090 - горящая печка 400 ватт, которая проигрывает 4070S.. дохлая майнинговая плата за 60к+... А памяти себе в бОшку залейте лучше..ибо по чипу 3090 в 4К не умеет...а для QHD 12GB 4070S достаточно
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
PanzerK
22:34
Вот только мнение клоунов спросить забыли...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
World Trailer
22:33
Правильно ) Добить аккумуляторы старичкам :D
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
CbrStrtr
22:24
Они этого не поймут, к сожалению. На помойках с редким доступом ничего не случится, а постоянное использование винтов в эпоху ССД - это бичарство.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
CbrStrtr
22:20
Конечно. Хватит уже хуллХД играть.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
CbrStrtr
22:18
Ну некому такое объяснять, смирись.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Nvidia&Intel Hater
22:17
при 16 полноценных линиях разница не более 2-х процентов.между 3 и 4 pci-e.При 8 линиях -20 и более процентов ,что уже существенно.Потому так тестеры проплаченные любят воткнуть карту чтоб опустить фп...
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем