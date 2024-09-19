Госдума России озабочена безопасностью ввозимых смартфонов на фоне недавних инцидентов в Ливане. Член комитета по информационной политике Антон Немкин призвал усилить проверки, чтобы избежать потенциальных угроз.

19 сентября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил свою озабоченность в связи с недавними инцидентами, когда мобильные устройства детонировали в Ливане. Эти события заставили многих задуматься о безопасности гаджетов, которые попадают на российский рынок.

Немкин подчеркнул, что в свете последних новостей из Бейрута необходимо принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в России. Он отметил, что уполномоченные органы должны взять на себя ответственность за тщательную проверку ввозимых смартфонов. Халатность в этом вопросе недопустима, ведь речь идет о безопасности граждан.

Эксперт также призвал россиян не поддаваться панике, однако рекомендовал избегать покупок гаджетов на "сером" рынке. Часто такие устройства не проходят должную проверку, что может привести к серьезным последствиям. Непроверенная техника может стать не только источником неудобств, но и представлять реальную угрозу для здоровья и жизни пользователей.

Немкин добавил, что важно помнить о рисках, связанных с использованием несертифицированных устройств. Каждый смартфон, который попадает в страну, должен соответствовать определенным стандартам безопасности. Это касается как электроники, так и программного обеспечения. В противном случае, пользователи рискуют столкнуться с непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, в Госдуме обсуждают возможность внедрения новых регуляций, которые помогут контролировать поток ввозимых гаджетов. Эти меры могут включать более строгие проверки на границе, а также обязательную сертификацию устройств перед выходом на рынок. Учитывая быстрый рост технологий и их влияние на повседневную жизнь, такой подход кажется вполне оправданным.