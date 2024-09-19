Белорусский посол в России сообщил о возможном строительстве второй атомной электростанции в стране. Этот проект на фоне растущего спроса на электроэнергию может стать важным шагом в энергетической политике Беларуси.

Минск и Москва активно обсуждают возможность строительства второй атомной электростанции в Беларуси. Этот проект возник на фоне растущего спроса на электроэнергию, который вызван увеличением объемов промышленного производства и появлением новых энергоемких производств. Белорусский посол в России, Александр Рогожник, поделился подробностями этого важного обсуждения.

Александр Рогожник заявил, что вопрос о строительстве новой АЭС находится на повестке дня. Он отметил, что обсуждения с российской стороной продолжаются, и проект представляет собой сложный комплекс задач. Посол подчеркнул, что понимание между Беларусью и Россией в этом вопросе существует, что создает основу для дальнейших шагов.

Строительство второй АЭС позволит не только удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, но и укрепить энергетическую безопасность страны. Рогожник указал на необходимость развития новых энергоемких производств, которые требуют стабильного и надежного источника энергии. В этом контексте новая атомная электростанция станет важным элементом экономического роста и технологического прогресса.

Кроме того, посол напомнил о других совместных инвестиционных проектах с Россией. В рамках выделенного кредита в 105 миллиардов рублей реализуются 27 инициатив, направленных на обеспечение технологической безопасности Союзного государства. Эти проекты охватывают такие области, как станкостроение, авиастроение и микроэлектроника, что подчеркивает широкий спектр сотрудничества между странами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также высказал поддержку идеи строительства второй АЭС. Он указал на возможные места для новой станции, включая районы восточнее Могилева. Лукашенко даже предложил использовать сэкономленные кредитные средства для финансирования этого масштабного проекта.

Российская сторона, в лице главы Росатома Алексея Лихачева, подтвердила готовность помочь в строительстве второй АЭС, если возникнет такая необходимость.