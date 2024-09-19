Индийские оборонные компании продают артиллерийские снаряды европейским покупателям, которые перенаправляют их на Украину.

Индия, одна из ведущих стран по производству вооружений, оказывается вовлеченной в конфликт, который происходит за тысячи километров от ее границ. Оборонные компании страны продают снаряды в Европу, а европейские покупатели перенаправляют их на Украину. Reuters утверждает, что индийские власти пока не вмешиваются, несмотря на давление со стороны России, давней союзницы Дели. Это поднимает множество вопросов о роли Индии в глобальной геополитике и ее позиции в отношении текущего конфликта в Европе.

Подробности поставок боеприпасов агентство Reuters раскрывает впервые, заявив что Индия уже давно занимает ключевые позиции в оборонной промышленности, хотя на глобальном рынке она больше известна как крупный импортер оружия. Однако в последние годы страна активизировала усилия по развитию собственного экспорта. Оборонные компании, такие как Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems, уже несколько лет сотрудничают с европейскими подрядчиками, экспортируя артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Этот процесс начался задолго до начала конфликта на Украине, но с момента начала СВО поставки из Индии в Европу заметно увеличились.

По данным агентства Reuters, Индия пока не предприняла никаких шагов для ограничения экспорта своих снарядов в Европу. По словам высокопоставленных индийских и европейских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, Дели предпочитает избегать прямого вмешательства, хотя внимательно следит за ситуацией.

Позиция Индии в этом вопросе кажется довольно двусмысленной. С одной стороны, страна поддерживает давние дружеские отношения с Россией, являясь одним из ее крупнейших покупателей оружия. С другой стороны, Индия стремится увеличить собственный оборонный экспорт и развить новые рынки. В этом контексте конфликт в Европе предоставляет определенные возможности для индийских производителей, и они, судя по всему, не собираются их упускать.

Европейские страны, такие как Италия, Чехия и Испания, активно используют индийские снаряды в своих военных поставках для Украины. Например, итальянская компания Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES), крупнейший иностранный клиент Yantra, покупает пустые оболочки снарядов в Индии и наполняет их взрывчатыми веществами. Затем эти боеприпасы отправляются на Украину через сложные цепочки поставок. Испанские и чешские оборонные компании действуют по аналогичной схеме.

Правительство США, активно поддерживающее Украину, не комментирует эту ситуацию. Белый дом предпочел не отвечать на запросы по поводу индийских поставок. Тем не менее, эксперты отмечают, что оборонные связи между Индией и Западом укрепляются на фоне усиливающегося влияния Китая, который рассматривается как общий соперник.

Сам факт увеличения индийских поставок в Европу вызывает вопросы о соблюдении экспортных правил. Согласно индийскому законодательству, конечный покупатель несет ответственность за использование оружия и не имеет права передавать его третьим лицам без разрешения производителя. Нарушение этих правил теоретически может привести к прекращению дальнейших продаж. Однако на практике ситуация выглядит иначе. Многие аналитики уверены, что рост экспорта создает определенные лазейки, которые европейские покупатели успешно используют для поддержания военной помощи ВСУ.