Хакерская группировка Rhysida потребовала $6 миллионов в биткоинах от оператора аэропорта Сиэтл-Такома (США) после недавней кибератаки. Аэропорт отказался платить, несмотря на утечку данных, и продолжает восстановление системы.

Недавняя кибератака на международный аэропорт Сиэтл-Такома шокировала общественность и привлекла внимание властей США. Хакеры, связанные с группировкой Rhysida, украли конфиденциальные документы и теперь требуют $6 миллионов в биткоинах за их возвращение.

Атака, произошедшая 24 августа, привела к серьезным сбоям в работе аэропорта в преддверии американского Дня труда, когда пассажиропоток достигал пиковых значений. Хотя рейсы продолжали выполняться, система продажи билетов и регистрации пассажиров столкнулась с проблемами. Пассажиры малых авиакомпаний вынуждены были использовать бумажные посадочные талоны, что добавило неудобств в уже напряженной ситуации.

Лэнс Литтл, управляющий директор по авиации порта, сообщил, что хакеры успели зашифровать часть данных, но аэропорт смог остановить атаку до того, как она привела к еще более серьезным последствиям. На этой неделе хакеры опубликовали в даркнете копии восьми украденных файлов, требуя за них 100 биткоинов. Литтл не стал раскрывать содержимое документов, но отметил, что аэропорт свяжется с людьми, чьи персональные данные могли попасть в руки злоумышленников.

Чиновники порта выступили против выплаты выкупа, подчеркивая, что это нецелесообразно с точки зрения использования средств налогоплательщиков.