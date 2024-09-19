Эти данные открывают новые перспективы для понимания процессов образования звезд и взаимодействия в космосе.

Космический телескоп Уэбба продолжает удивлять астрономов своими уникальными наблюдениями. На этот раз он зафиксировал взаимодействие между эллиптической и спиральной галактиками, известными как Arp 107.

Галактики Arp 107 выглядят как две сущности, которые завели разговор, и их взаимодействие создало эффектный визуальный спектакль. Спиральная галактика, с ее яркими "глазами" и широкой "улыбкой", привлекает внимание астрономов. Эта область ранее наблюдалась с помощью инфракрасного телескопа Spitzer, но Уэбб представил ее в гораздо более высоком разрешении, что позволило увидеть детали, которые ранее оставались скрытыми.





С помощью NIRCam телескопа Уэбба ученые смогли выделить звезды в обеих галактиках и проследить их связь. Прозрачный белый мост из звезд и газа, вытянутый между ними, говорит о том, что галактики активно обмениваются материалом. Данные, полученные с помощью MIRI, показывают области, насыщенные звездообразованием и пылью, состоящей из органических молекул, известных как полициклические ароматические углеводороды. Эти молекулы напоминают сажу и указывают на сложные процессы, происходящие в этих галактиках.

Спиральная галактика Arp 107 классифицируется как сейфертовская, что делает ее удобным объектом для изучения активных галактик. Сейфертовские галактики, как правило, менее яркие и более близкие, что позволяет исследовать их в инфракрасном диапазоне. Это открытие добавляет новый слой к нашему пониманию таких объектов и их взаимодействий.

Интересно, что Arp 107 напоминает знаменитую галактику Колесо Телеги, которую также наблюдал Уэбб. Тем не менее, столкновение между галактиками Arp 107 происходит иначе: меньшая эллиптическая галактика сталкивается со спиральной, не напрямую, а через смещенный центр, что приводит к менее разрушительным последствиям для последней.

Хотя столкновения между галактиками могут вызывать хаос, они также способствуют сжатию газа, создавая условия для формирования новых звезд. Однако, как показывает наблюдение Уэбба, такие события могут также рассеивать газ, что потенциально лишает новые звезды необходимого материала для роста.

Уэбб зафиксировал Arp 107 в процессе слияния, которое продлится сотни миллионов лет. Пока галактики восстанавливаются после столкновения, Arp 107 может потерять свой привлекательный вид, но ее дальнейшая эволюция обещает стать столь же захватывающей для будущих астрономов.