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Астрономы обнаружили гигантские струи черных дыр, растянувшиеся на 23 миллиона световых лет
Эти колоссальные потоки плазмы влияют на всю окружающую Вселенную, изменяя представления о космических структурах.

Космос продолжает удивлять нас своими невероятными открытиями. Астрономы обнаружили самые крупные струи черных дыр, которые когда-либо наблюдались. Эти гигантские потоки энергии, получившие название Порфирион в честь греческого мифологического гиганта, простираются на огромные 23 миллиона световых лет. Чтобы лучше представить этот масштаб, можно вообразить 140 галактик, подобных нашему Млечному Пути, выстроенных одна за другой. Эти струи настолько велики, что Млечный Путь был бы крошечной точкой на фоне этих колоссальных космических извержений.

Черные дыры давно известны своими экстремальными явлениями, но подобные гигантские струи поражают своей масштабностью. Они исходят из сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре огромной галактики, расположенной на расстоянии 7,5 миллиардов световых лет от нас. Эта галактика по своим размерам примерно в десять раз больше, чем наш Млечный Путь. Ученые удивлены тем, как такие струи могли развиться, ведь обычно черные дыры испускают куда менее протяженные потоки плазмы и энергии. Однако Порфирион заставил пересмотреть прежние представления об их возможностях.

До этого открытия крупнейшей системой струй считался Альционеус, который также назван в честь мифологического гиганта. Альционеус занимал пространство, эквивалентное 100 диаметрам Млечного Пути, что уже казалось невероятным. Но Порфирион превзошел все ожидания: его размер существенно превышает даже этот космический рекорд. Например, ближайшая к Земле система струй, известная как Центавр А, охватывает всего около 10 диаметров нашей галактики, что выглядит совсем незначительным на фоне новых данных.


Биполярные струи прокладывают себе путь через окружающую межгалактическую среду. Там, где концы струй ударяются об эту среду, образуется горячая точка, окруженная ударной волной. Ядром системы струй является галактика-хозяин, содержащая сверхмассивную черную дыру. Обратный поток состоит из материала из горячей точки, который замедлился и потек обратно в сторону галактики-хозяина.

Подобные струи играют важнейшую роль в формировании и эволюции галактик. Они не просто впечатляют своим внешним видом — их энергия оказывает влияние на всю окружающую Вселенную, включая соседние галактики. Астрономы полагают, что подобные струи черных дыр могут переносить огромные объемы энергии на космические расстояния, изменяя ход развития космических объектов. Особенно важно то, что Порфирион появился в момент, когда нашей Вселенной было около 6,3 миллиарда лет, то есть в период, когда космическая паутина — тонкие нити, соединяющие галактики, — находилась гораздо ближе друг к другу. Это означает, что подобные струи могли оказывать сильное влияние на большие области космоса.

Одним из удивительных аспектов Порфириона стало то, что он появился из черной дыры, находящейся в режиме излучения, а не в струйном режиме. Это противоречит предыдущим представлениям о том, как работают подобные объекты. До сих пор считалось, что черные дыры в режиме излучения не могут создавать настолько мощные и протяженные струи. Это открытие заставляет предполагать, что в отдаленных частях Вселенной могут существовать и другие гигантские струи, о которых мы пока не знаем. Возможно, Порфирион — это только вершина айсберга, и впереди нас ждет еще множество подобных находок.

Радиотелескоп LOFAR, который был использован для обнаружения этих гигантских струй, сыграл ключевую роль в исследовании. До его наблюдений ученые считали, что такие структуры встречаются крайне редко. Однако LOFAR не только позволил обнаружить Порфирион, но и выявил более 10 000 других струйных систем, многие из которых ранее были неизвестны. Это ошеломило астрономов, так как они ожидали увидеть лишь несколько таких объектов. Новая технология наблюдения позволила раскрыть тайны, которые были скрыты от нас в течение многих лет. В будущем астрономы надеются продолжить исследование и обнаружить еще больше подобных систем.

Этот прорыв в астрономии открывает новые горизонты для изучения влияния черных дыр на окружающий космос. Струи распространяют не только энергию, но и тяжелые элементы, космические лучи и магнитные поля, которые могут существенно изменить структуру пространства между галактиками. Одним из самых интересных вопросов остается происхождение космического магнетизма. Ученые считают, что такие гигантские струи могут быть ключевым элементом в распространении магнитных полей во Вселенной. Магнетизм играет важную роль в эволюции галактик и звезд, а также в формировании планет, подобных нашей Земле.

#космос #вселенная #астрономия #млечный путь #черные дыры #порфирион
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