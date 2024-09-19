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Как китайские автомобили отбирают у АвтоВАЗа позиции на рынке и что будет дальше
АвтоВАЗ сталкивается с новыми вызовами в условиях растущей конкуренции с китайскими автомобилями. Какие шаги планирует предпринять крупнейший российский автопроизводитель для сохранения своей доли на рынке?

Российский автопром переживает времена серьезных изменений и испытаний. В течение последних лет АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в стране, оказался в непростой ситуации, когда рынок сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских брендов. Давайте разберем, с какими трудностями сталкивается компания, и какие действия предпринимает, чтобы укрепить свои позиции.

На прошлой неделе российский авторынок показал рекордные результаты за последние пять месяцев: было продано более 38 тысяч новых автомобилей. Этот всплеск интереса вызван ожиданием повышения утилизационного сбора, что стимулировало потребителей к активным покупкам.

Тем не менее, если смотреть на результаты продаж АвтоВАЗа, ситуация не выглядит столь радужной. Несмотря на рост общих продаж новых автомобилей, бренд Lada демонстрирует лишь умеренное увеличение, которое на самом деле может перерасти в стагнацию или даже снижение. И здесь ключевым фактором выступает агрессивное продвижение китайских автопроизводителей. Специалисты утверждают, что на российском рынке уже скопилось достаточное количество китайских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос до конца текущего года, а возможно, и до начала 2025 года. В результате, Lada теряет часть своей рыночной доли.

При этом ожидаемое повышение утилизационного сбора, которое должно было поддержать рынок, пока не приносит положительного эффекта для АвтоВАЗа. Тем не менее, в компании надеются, что долгосрочные изменения приведут к увеличению интереса иностранных брендов к инвестированию в производство в России. В ближайшие месяцы станет понятно, как эта мера повлияет на рынок.

Несмотря на все вызовы, перед которыми оказался АвтоВАЗ, рост доли на рынке не является самоцелью компании. Для нее важнее поддержание стабильных продаж и популярности бренда среди покупателей. В 2022 году, когда рынок значительно сократился, доля АвтоВАЗа увеличилась почти до 40%, хотя в абсолютных цифрах компания продавала меньше автомобилей, чем сейчас. Сегодня продажи Lada составляют около 40 тысяч автомобилей в месяц — рекорд за последние десять лет. Однако доля компании на рынке снижается и в ближайшее время может опуститься до 25%.

Один из ключевых конкурентов АвтоВАЗа — китайские бренды, которые активно завоевывают российский рынок. Успех китайцев связан с несколькими факторами: во-первых, они могут использовать международные технологии и компонентную базу для создания автомобилей. Китайские компании приобрели множество инженерных фирм и европейских брендов, что позволяет им выпускать продукцию мирового уровня. Во-вторых, китайские автопроизводители имеют доступ к более выгодным кредитным ставкам, что дает им возможность предлагать дилерам финансовую поддержку, недоступную российским компаниям. Наконец, объемы государственной поддержки в Китае также существенно выше.

АвтоВАЗ, со своей стороны, работает с имеющимися ресурсами и партнерами. На сегодняшний день более 1650 поставщиков предоставляют комплектующие для компании, и их число растет. Вместе с тем компания понимает, что китайская экспансия — это долгосрочный вызов, и российскому автопрому будет сложно конкурировать без дополнительных мер поддержки со стороны государства.

Среди потенциальных решений — дальнейшее стимулирование локализации производства. Уже сейчас АвтоВАЗ делает акцент на производстве компонентов внутри страны, в том числе электронной базы для автомобилей. Если бы иностранные автопроизводители ушли с российского рынка позже, например, в 2024–2025 годах, ситуация могла бы оказаться еще сложнее для компании. Сейчас же уход зарубежных конкурентов позволяет сосредоточиться на развитии отечественной компонентной базы.

Еще одной ключевой проблемой для АвтоВАЗа остается высокая ключевая ставка, которая затрудняет кредитование как компании, так и ее партнеров. В то время как китайские автопроизводители могут привлекать дешевые кредиты для поддержки своих продаж, АвтоВАЗ сталкивается с условиями, которые делают предоставление аналогичных условий для своих дилеров практически невозможным.

Кроме того, компания активно работает над обновлением своей продуктовой линейки. В этом году АвтоВАЗ планирует запустить в серийное производство новый седан Aura, который станет флагманом бренда в сегменте бизнес-класса. При этом компания не забывает и о бюджетных моделях, таких как Lada Largus, которые могли бы стать основой для обновления таксомоторного парка в России. Программа локализации в такси станет еще одним важным шагом на пути к укреплению позиций на рынке.

Нельзя не отметить, что АвтоВАЗ также активно участвует в обсуждении государственных мер поддержки автопрома, таких как программа льготного автокредитования и отсрочка уплаты утилизационного сбора. Эти инициативы могут помочь компании сохранить конкурентоспособность на внутреннем рынке.

#автомобили #автоваз #lada #конкуренция #локализация #утильсбор #китайский автопром #рынок автомобилей
Источник: rbc.ru
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АвтоВАЗ анонсировал запуск новой модели Lada в 2026 году
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