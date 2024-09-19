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Чемезов: Ростех наращивает производство вооружений для нужд армии
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о готовности предприятий корпорации увеличить выпуск вооружений и военной техники. Он отметил, что за время специальной военной операции заводы значительно повысили темпы производства.

Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации Ростех, заявил о готовности оборонных предприятий активно наращивать производство вооружений и военной техники для нужд специальной военной операции. Это заявление прозвучало на фоне профессионального праздника российских оружейников, когда внимание общественности вновь сосредоточилось на роли оборонной промышленности в современных условиях.

Чемезов заявил, что с началом специальной военной операции оборонные предприятия Ростеха продемонстрировали впечатляющие результаты. По его словам, заводы увеличили объемы производства в разы, а по некоторым позициям — в десятки раз. Это стало возможным благодаря высокому темпу работы и адаптации производственных процессов к требованиям фронта.

Глава Ростеха отметил, что существующие объемы производства не являются пределом. Оружейники корпорации готовы оперативно реагировать на растущие потребности армии и обеспечивать ее всем необходимым для успешного выполнения задач. Чемезов подчеркнул, что специалисты Ростеха создают современное и качественное вооружение, которое проходит испытания в реальных боевых условиях, что значительно сокращает время от производства до применения на фронте.

Важной особенностью российских вооружений, по мнению Чемезова, остается сочетание простоты, надежности и эффективности. Он напомнил о знаменитом автомате Калашникова, который стал символом надежности и долговечности. Сегодня такие же качества проявляют и новые образцы техники, включая бронетехнику с передовой всеракурсной защитой.

Чемезов также отметил, что Ростех активно модернизирует серийную технику, опираясь на опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Это позволяет не только улучшать характеристики существующих образцов, но и создавать новые, отвечающие современным требованиям. Применение боевого опыта в процессе разработки и производства вооружений становится важным фактором, который помогает повысить эффективность и боеспособность армии.

В заключение, Чемезов призвал всех работников оборонной отрасли продолжать свою работу с полной отдачей, подчеркивая, что успехи в производстве вооружений напрямую влияют на безопасность страны и её обороноспособность.

#сво #производство #вооружение #ростех #чемезов #оборонка
Источник: t.me
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