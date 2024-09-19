Кремль возобновил активные публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление работы платформы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил эту стратегию стремлением донести информацию до зарубежных зрителей.

Кремль вновь активизировал свой YouTube-канал, несмотря на замедление работы видеохостинга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта мера направлена на расширение возможностей для общения с международной аудиторией.

Канал Kremlin, созданный еще в 2005 году, стал важным инструментом для распространения информации о деятельности российского руководства. За годы его существования на канале появилось 924 видео, собравших более 58 миллионов просмотров. Однако в последние месяцы публикации происходили нерегулярно, что вызвало вопросы о будущем канала. Последними видео, загруженными до недавнего времени, были полет Путина на ракетоносце Ту-160М и интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Недавно Кремль возобновил активность на YouTube, и за последние две недели канал наполнили новыми материалами. В числе свежих публикаций оказалась полная запись пленарной сессии Восточного экономического форума, доступная как на русском, так и на английском языках. Это событие стало знаковым, поскольку демонстрирует стремление Кремля донести свои идеи до иностранной аудитории. Кроме того, канал пополнился еще десятком видеозаписей, охватывающих международные темы и важные события.

Параллельно с активизацией на YouTube, Кремль создал страницу на отечественном видеохостинге Rutube. Этот шаг стал частью стратегии, направленной на более глубокое взаимодействие с внутренней аудиторией. За короткий срок на Rutube появилось почти два десятка видео, в основном сосредоточенных на событиях внутри страны. Таким образом, Кремль пытается балансировать между международной и внутренней повесткой, используя все доступные платформы для передачи информации.

Песков подчеркнул, что Кремль стремится использовать все возможные ресурсы для продвижения своей точки зрения. Эта активность на YouTube и Rutube иллюстрирует желание российского руководства оставаться на связи с гражданами и международным сообществом, несмотря на текущие вызовы и ограничения.