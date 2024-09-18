Военно-воздушные силы США не планируют разрабатывать беспилотные летательные аппараты типа «летающее крыло», предпочитая более простые решения. В то же время, Китай активно продвигается в создании высокоавтономных БПЛА, что вызывает беспокойство среди экспертов.

В последние годы мир наблюдает за стремительным развитием технологий в области беспилотной авиации. Военно-воздушные силы США делают выбор в пользу «лояльных ведомых» — простых и дешевых решений, в то время как Китай движется вперед с амбициозными проектами автономных беспилотников. Эта ситуация вызывает вопросы о будущем воздушного превосходства и стратегическом балансе сил.

Согласно информации, опубликованной в The War Zone, ВВС США не намерены разрабатывать беспилотные летательные аппараты типа «летающее крыло». Генерал Дэвид Оллвин подчеркнул, что служба сосредоточилась на «лояльных ведомых», которые должны работать в тесном взаимодействии с пилотируемыми самолетами. Это решение вызывает удивление, особенно на фоне активных усилий Китая в создании высокоавтономных боевых беспилотников.

Сравнение подходов США и Китая выглядит весьма контрастно. В то время как американские военные выбирают путь создания большого количества менее сложных «лояльных ведомых», Китай активно инвестирует в высокотехнологичные решения. Такие беспилотники могут выполнять сложные задачи, включая разведку и ударные операции, что делает их крайне ценными в современных конфликтах.

Оллвин отметил, что концепция «лояльных ведомых» предполагает взаимодействие человека и машины. Он считает, что именно это взаимодействие обеспечит наибольшую эффективность в боевых действиях, где требуется быстрое принятие решений и высокая степень координации. Однако возникает вопрос: действительно ли массовое использование менее сложных БПЛА сможет конкурировать с высокоавтономными системами, которые развивает Китай?

Интересно, что ВВС США когда-то активно исследовали возможности беспилотников типа «летающее крыло». Однако к началу 2010-х годов интерес к этой технологии резко угас. В то время как ВМС США пытались продвигаться в этом направлении, они также вскоре отказались от своих планов. Это оставляет множество вопросов о том, почему американские военные не хотят использовать потенциал автономных БПЛА.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл говорил о важности контроля над беспилотниками. Он утверждает, что использование «лояльных ведомых» должно происходить под строгим управлением пилотируемых самолетов. Это, по его мнению, обеспечит безопасность и эффективность выполнения боевых задач.

Кендалл также упомянул, что в будущем «лояльные ведомые» могут получить ударные возможности, но на первом этапе акцент сделают на воздушном превосходстве.