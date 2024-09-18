Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
США продолжают ставить на «лояльных ведомых», а Китай развивает беспилотники типа «летающее крыло»
Военно-воздушные силы США не планируют разрабатывать беспилотные летательные аппараты типа «летающее крыло», предпочитая более простые решения. В то же время, Китай активно продвигается в создании высокоавтономных БПЛА, что вызывает беспокойство среди экспертов.

В последние годы мир наблюдает за стремительным развитием технологий в области беспилотной авиации. Военно-воздушные силы США делают выбор в пользу «лояльных ведомых» — простых и дешевых решений, в то время как Китай движется вперед с амбициозными проектами автономных беспилотников. Эта ситуация вызывает вопросы о будущем воздушного превосходства и стратегическом балансе сил.

Согласно информации, опубликованной в The War Zone, ВВС США не намерены разрабатывать беспилотные летательные аппараты типа «летающее крыло». Генерал Дэвид Оллвин подчеркнул, что служба сосредоточилась на «лояльных ведомых», которые должны работать в тесном взаимодействии с пилотируемыми самолетами. Это решение вызывает удивление, особенно на фоне активных усилий Китая в создании высокоавтономных боевых беспилотников.

Сравнение подходов США и Китая выглядит весьма контрастно. В то время как американские военные выбирают путь создания большого количества менее сложных «лояльных ведомых», Китай активно инвестирует в высокотехнологичные решения. Такие беспилотники могут выполнять сложные задачи, включая разведку и ударные операции, что делает их крайне ценными в современных конфликтах.

Оллвин отметил, что концепция «лояльных ведомых» предполагает взаимодействие человека и машины. Он считает, что именно это взаимодействие обеспечит наибольшую эффективность в боевых действиях, где требуется быстрое принятие решений и высокая степень координации. Однако возникает вопрос: действительно ли массовое использование менее сложных БПЛА сможет конкурировать с высокоавтономными системами, которые развивает Китай?

Интересно, что ВВС США когда-то активно исследовали возможности беспилотников типа «летающее крыло». Однако к началу 2010-х годов интерес к этой технологии резко угас. В то время как ВМС США пытались продвигаться в этом направлении, они также вскоре отказались от своих планов. Это оставляет множество вопросов о том, почему американские военные не хотят использовать потенциал автономных БПЛА.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл говорил о важности контроля над беспилотниками. Он утверждает, что использование «лояльных ведомых» должно происходить под строгим управлением пилотируемых самолетов. Это, по его мнению, обеспечит безопасность и эффективность выполнения боевых задач.

Кендалл также упомянул, что в будущем «лояльные ведомые» могут получить ударные возможности, но на первом этапе акцент сделают на воздушном превосходстве.

#китай #беспилотники #ввс сша
+
Написать комментарий (0)
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
Министр обороны Румынии: НАТО необходимо реагировать на нарушение своих границ беспилотниками РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
5
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
5
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
В Петербурге начнут производить промышленных роботов для автоматизации серийных производств
+
Драйвер AMD для Linux достиг 6 миллионов строк кода, приводя к таймауту загрузки на старых ПК
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
2
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
8
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Советник главы офиса президента Украины прокомментировал "мирный план" Зеленского
+
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
3
Intel получит $3 млрд на создание инфраструктуры по выпуску чипов военного назначения в США
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
21
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
24
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
452
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
6
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
82
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
21
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
9
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
3

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
23:39
то есть 1950 год вас не смущает
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Несбыточная Мечта Шешенбека
23:39
Это не Шеша, это наш "друг" Вежливый, он так несколько лет поступает.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
l33t_h4x00r
23:39
шашлык будет
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
32Влад32
23:38
Главное, чтобы после обновления не взорвалась.
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
Ди Бу
23:36
Прям сюжет Стартрека рассказываете))
Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
Dzhereli
23:34
зато мать ш**юха
ZOTAC представила сразу три модели GeForce RTX 4070 12 ГБ с памятью GDDR6
Eppius
23:17
Очередная бредятина
Google объявила о намерении маркировать ИИ-изображения в поисковике
Eppius
23:13
Да этот Маск просто полоумный. Много чего может но местами полный дурак
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
jezz
22:56
Обожаю энклейв, жаль нет продолжения или чего то похожего
Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
VAKT
22:54
"созвездия Ботеса" сцука, какие же идиоты необразованные, лишённые даже малейших признаков самоуважения, самообразования и самоскепсиса здесь пишут. И этот олень, с чатжпт вместо мозгов, изгаляется т...
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем