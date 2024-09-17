The War Zone представила новые подробности о ракетах AGM-158 XR от Lockheed Martin, которые обещают значительно увеличить дальность и эффективность ударов.

The War Zone сообщила, что на недавней выставке Air, Space & Cyber 2024 в Вашингтоне Lockheed Martin представила долгожданные подробности о своей новой ракете AGM-158 XR. Эта ракета, основанная на проверенном семействе боеприпасов JASSM, обещает значительно увеличить дальность и эффективность ударов. Генеральный менеджер компании, Джон Хилл, отметил, что AGM-158 XR представляет собой результат инноваций, отвечающих требованиям современных конфликтов.

AGM-158 XR расширяет возможности семейства JASSM и LRASM, предлагая уникальную конфигурацию с удлиненным фюзеляжем. Это решение позволяет ракете нести больше топлива и боеприпасов, что значительно увеличивает ее дальность. Если традиционные версии JASSM имели радиус действия около 500 км, то новая версия XR сможет преодолеть 1600 км. Это улучшает возможности США для стратегического сдерживания и воздушных операций.

Джон Хилл подчеркнул, что ракета использует модульный подход, что позволяет вносить изменения на лету. Современные технологии, применяемые в производстве, делают возможным быстрое реагирование на запросы военных, что является важным аспектом в условиях быстро меняющейся обстановки. Хилл добавил, что интеграция новых технологий и программного обеспечения обеспечит высокую эффективность и надежность AGM-158 XR.

Не менее интересным является тот факт, что AGM-158 XR сохраняет малозаметные характеристики своих предшественников. Специальное покрытие и конструкция позволяют ракете прорываться через плотные противовоздушные системы противника. Это делает ее особенно ценной в условиях современных конфликтов, где скрытность и неожиданность играют ключевую роль.

The War Zone также анонсировала, что все ракеты AGM-158 в будущем будут окрашены в полуглянцевый черный цвет. Этот шаг направлен на снижение визуальной сигнатуры, что дополнительно увеличит шансы на успешное выполнение боевых задач. В отличие от традиционных серых моделей, черное покрытие должно помочь ракете оставаться незаметной для противника.

Семейство AGM-158 включает в себя несколько версий, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Например, AGM-158B JASSM-ER предлагает увеличенную дальность, а AGM-158D JASSM-ER обеспечивает возможность перенацеливания по каналу передачи данных. Все эти варианты работают на одной производственной линии, что упрощает процесс модернизации и адаптации под требования заказчиков.

Одним из ключевых аспектов AGM-158 XR является возможность интеграции с другими системами оружия. Например, ракета может взаимодействовать с противокорабельной системой LRASM, что значительно увеличивает ее боевые возможности. Задействование различных типов ракет создает мощный инструмент для ведения боевых действий в сложных условиях.

The War Zone акцентировала внимание не том, что Lockheed Martin планирует увеличить объем производства до 1100 ракет в год. Это позволит не только удовлетворить растущий спрос, но и адаптировать продукцию под требования клиентов. В зависимости от нужд, компания сможет производить как версии ER, так и XR.