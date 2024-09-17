Великобритания инициировала сотрудничество с США для установки систем обработки данных в реальном времени на ракетах Trident II. Этот шаг направлен на повышение надежности и эффективности ядерного сдерживания страны.

Великобритания обратилась к Соединенным Штатам с просьбой разработать и установить новые системы летного испытательного оборудования для баллистических ракет Trident II. Этот контракт, стоимость которого превышает 43 миллиона долларов, должен завершиться к началу 2027 года.

Ракеты Trident II, которые размещаются на подводных лодках класса Vanguard, служат краеугольным камнем ядерной стратегии Великобритании. Эти трехступенчатые твердотопливные ракеты обладают дальностью полета около 12 000 километров и могут нести до восьми ядерных боеголовок. Важно отметить, что конструкции этих ракет практически идентичны тем, что используются ВМС США, благодаря долгосрочным соглашениям о совместной разработке технологий.

Однако недавние испытания выявили некоторые проблемы. В конце января 2024 года подводная лодка HMS Vanguard столкнулась с неудачей во время запуска ракеты Trident II. Ракета не смогла активировать свой ускоритель, что привело к падению в Атлантику вскоре после старта. Это испытание должно было подтвердить готовность подлодки после дорогостоящей реконструкции, однако инцидент вызвал вопросы о надежности всей системы.

Министр обороны Великобритании, Грант Шэппс, попытался успокоить общественность, заявив, что неудача не повлияет на общую уверенность в ядерном сдерживании. Он подчеркнул, что проблема носила изолированный характер и не отражает состояния самой ракеты. Тем не менее, этот инцидент напомнил о похожем случае 2016 года, когда ракета отклонилась от курса, что вновь подняло вопросы о надежности системы.

Министерство обороны Великобритании уверяет, что подводная лодка и ее экипаж остаются полностью работоспособными. Однако эти повторяющиеся неудачи вызывают серьезные опасения о ядерной готовности страны. Обсуждения о потенциальных слабостях системы сдерживания становятся все более актуальными. В ответ на это Великобритания решила заказать у США производство и интеграцию новых систем летных испытательных приборов для Trident II, что должно повысить надежность телеметрии и мониторинга.

Системы летных испытательных приборов играют ключевую роль в обеспечении успешных запусков. Они собирают данные о тяге, навигации и нагрузках на конструкцию в реальном времени, передавая информацию на наземные станции. Эти данные позволяют инженерам оперативно анализировать эффективность ракеты и выявлять возможные проблемы. В случае возникновения неполадок системы прекращения полета готовы уничтожить ракету, что обеспечивает безопасность.