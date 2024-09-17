Samsung выпустила обновление One UI 6.1.1, но многие пользователи Galaxy S23 столкнулись с неприятными сюрпризами. Проблемы с качеством фотографий заставили поклонников бренда требовать скорейшего исправления ситуации.

16 сентября 2024 года Samsung представила обновление One UI 6.1.1 для серии Galaxy S23 и других устройств. Однако это обновление принесло не только улучшения, но и неожиданные проблемы, особенно в работе камеры. Пользователи активно обсуждают свои негативные впечатления на платформе X, ранее известной как Twitter, и требуют от компании скорейшего реагирования.

Обновление One UI 6.1.1, которое должно было улучшить функциональность устройств, на самом деле вызвало множество жалоб. Пользователи Galaxy S23 Ultra сообщают о размытых фотографиях при увеличении, что вызывает недовольство среди владельцев. Эта проблема особенно заметна при использовании зума от 16x до 19.9x. В условиях, когда смартфоны позиционируются как устройства с высококачественной камерой, такие недостатки становятся серьезным ударом по репутации Samsung.

Тарун Ватс, эксперт в области обновлений One UI, отметил, что временное решение проблемы заключается в изменении настроек камеры на средние или минимальные значения оптимизации. Однако это создает дополнительные неудобства для пользователей. Почему им приходится самостоятельно настраивать параметры, чтобы получить приемлемое качество снимков? Это явно не тот опыт, который ожидали владельцы флагманских моделей.

Кроме того, обновление включает в себя августовское исправление безопасности, которое уже устарело. Samsung изначально планировала выпустить One UI 6.1.1 в конце августа, но задержка привела к тому, что пользователи не получили актуальные обновления безопасности и исправления ошибок. Это вызывает вопросы о качестве тестирования обновлений перед их запуском.

Пользователи требуют от Samsung скорейшего исправления ситуации. Они подчеркивают, что серия Galaxy S23 обладает отличным аппаратным обеспечением камеры, и подобные ошибки недопустимы.