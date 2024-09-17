Устройство обещает впечатляющие характеристики и высокую производительность.

Смартфон Oppo Find X8 привлек внимание пользователей благодаря недавним утечкам информации о своем чипсете. Запуск тестов Geekbench подтвердил, что устройство будет работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400, что обещает пользователям значительное улучшение производительности.

Согласно результатам тестирования, Find X8 (модель OPPO PKB110) использует чипсет с номером модели MT6991, который ранее связывали с Dimensity 9400. Этот процессор имеет архитектуру all-big, аналогичную своему предшественнику. Чип включает одно ядро Cortex-X5 с тактовой частотой 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4, работающие на 3,3 ГГц, и четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти, устройство показало результаты в 2876 баллов в одноядерном тесте и 8987 баллов в многоядерном.

Сравнение со Snapdragon 8 Gen 4 показало, что флагманский чип Qualcomm по-прежнему обеспечивает более высокую производительность на бумаге. Тем не менее, Dimensity 9400, изготовленный на узле N3E второго поколения TSMC с 3-нм техпроцессом, обещает значительно улучшенные характеристики. Ожидается, что новый чип будет на 35% эффективнее, чем его предшественник, и обеспечит на 40% лучшую производительность по сравнению с Dimensity 9300.

MediaTek планирует анонсировать Dimensity 9400 в начале октября, и Find X8 вместе с моделью Find X8 Pro станут одними из первых устройств, которые получат этот мощный чипсет.