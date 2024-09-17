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Ученые обнаружили, что 466 миллионов лет назад Земля могла иметь систему колец, подобно Сатурну
Исследователи представили шокирующее открытие, которое меняет наше понимание древней истории Земли. Оказалось, что 466 миллионов лет назад у нашей планеты могла существовать система колец, подобная кольцам Сатурна.

Недавние исследования заставили ученых пересмотреть представления о древней Земле. Группа ученых обнаружила, что 466 миллионов лет назад у нашей планеты, возможно, существовала система колец, которая возникла в результате столкновения с крупным астероидом. Это открытие, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, представляет собой важный шаг в понимании геологической истории нашей планеты.

Исследование основывается на анализе 21 кратера, расположенных в пределах 30 градусов от экватора. Ученые заметили, что эта аномалия не совпадает с традиционными теориями распределения ударных кратеров, которые обычно равномерно рассредоточены по поверхности планет. Профессор Энди Томкинс, ведущий автор исследования, утверждает, что крупный астероид, приблизившись к Земле, мог разрушиться под действием приливных сил, образовав кольцо обломков вокруг планеты.

Это кольцо, как предполагается, стало источником метеоритных обломков, которые постепенно падали на Землю, вызывая всплеск метеоритных ударов. Ученые обнаружили, что осадочные породы этого периода содержат аномально высокое количество метеоритных остатков. Этот процесс мог привести к значительному глобальному похолоданию, известному как «Хирнантский ледник», который стал одним из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет.

Необычная гипотеза о кольцах ставит под сомнение традиционные представления о климатических изменениях, вызванных внеземными событиями. Ученые предполагают, что кольцо могло отбрасывать тень на Землю, блокируя солнечный свет и тем самым способствуя резкому снижению температур. Это открытие также вызывает вопросы о том, могли ли другие древние системы колец оказывать влияние на климат и эволюцию жизни на Земле.

Сравнение с распределением кратеров на Луне и Марсе показывает, что астероиды обычно оставляют следы на поверхности в случайных местах. Однако концентрация кратеров в экваториальной зоне Земли вызывает удивление. Вероятность такого распределения равна шансу подбросить трехстороннюю монету и получить решку 21 раз подряд. Ученые уверены, что это открытие откроет новые горизонты для исследований в области геологии и астрономии, побуждая задуматься о влиянии небесных событий на развитие жизни на нашей планете.

#астрономия #климат #астероиды #история земли
Источник: sciencedirect.com
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