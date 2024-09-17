Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех значительно увеличил производство двигателей для БМП. За первые семь месяцев 2024 года объемы выросли на 50% благодаря модернизации и поддержке государства.

Госкорпорация Ростех продемонстрировала впечатляющие результаты в производстве двигателей для боевых машин пехоты (БМП). За первые семь месяцев 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил выпуск двигателей на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост стал возможен благодаря комплексной программе модернизации мощностей, инициированной «Барнаултрансмашем» при поддержке Минпромторга России.

Модернизация производственных мощностей «Барнаултрансмаша» привела к введению в эксплуатацию нового оборудования, что значительно повысило эффективность работы предприятия. Кроме того, штат сотрудников расширился почти в полтора раза, что создало новые рабочие места и улучшило социальные условия для работников. В результате, заработная плата на предприятии увеличилась на 60%, что, безусловно, привлекло внимание потенциальных сотрудников.

Ростех производит широкий ассортимент бронетехники, включая современные БМП-3 с дополнительной защитой и модернизированные БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Эти машины уже зарекомендовали себя в боевых условиях, и новая программа модернизации позволит удовлетворить возросшие требования гособоронзаказа.

Дополнительно, предприятие активно занимается обучением персонала. Работники проходят курсы повышения квалификации, а для молодых специалистов разработали индивидуальные карьерные треки. Опытные сотрудники участвуют в ротации между подразделениями, что способствует обмену знаниями и повышению общего уровня квалификации.

Директор департамента по управлению персоналом АО «Барнаултрансмаш» Татьяна Малютина акцентировала внимание на важности создания комфортных условий для работы. Забота о здоровье сотрудников, возможность улучшения жилищных условий и повышение квалификации становятся приоритетами компании. Наставничество и поддержка со стороны опытных специалистов помогают молодым работникам быстрее адаптироваться и проявить свои таланты.