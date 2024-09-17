Концерн «Калашников» добавил дрон «Каракурт» в состав экипировки «Легионер», призванной повысить эффективность российских военнослужащих. В настоящее время дрон проходит испытания в зоне специальной военной операции.

Концерн «Калашников», известный своими инновациями в области военной техники, представил дрон «Каракурт» как часть новой боевой экипировки «Легионер». Эта новинка обещает значительно повысить оперативные возможности российских солдат на поле боя, ведь современные условия ведения боевых действий требуют от военных максимальной эффективности и быстрой реакции.

Дрон «Каракурт» стал важным дополнением к экипировке третьего поколения «Легионер». Он представляет собой мини-разведывательный беспилотный летательный аппарат, который обеспечивает высокую осведомленность военнослужащих в условиях боевых действий. Благодаря своей маневренности и компактным размерам, дрон можно запускать даже из ограниченного пространства, что делает его незаменимым инструментом на современном поле боя.

Эксплуатация «Каракурта» в зоне специальной военной операции показала его эффективность. Военные отмечают, что дрон значительно упрощает процесс сбора разведывательной информации и позволяет передавать данные в режиме реального времени. Это, в свою очередь, ускоряет принятие решений, что критически важно в условиях быстроменяющейся обстановки.

Президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников подчеркивает, что основная цель разработки таких технологий — защита жизни солдат. Легкий мини-дрон, который можно запустить буквально с руки, значительно облегчает задачу ведения разведки и снижает риски для военнослужащих во время выполнения боевых задач.

Кроме «Каракурта», концерн «Калашников» также представил на форуме «Армия-2024» аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ), которая дополнит экипировку «Легионер».