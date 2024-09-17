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Складной телефон Samsung с 12,4-дюймовым экраном превзойдет Huawei Mate XT Ultimate
Samsung планирует выпустить раскладывающийся телефон с впечатляющим 12,4-дюймовым экраном в 2025 году. Эта новинка, вероятно, превзойдет недавно представленный телефон с тройным складыванием от Huawei, который имеет 10,2-дюймовый дисплей.

Мир технологий продолжает удивлять нас новыми разработками, и складные смартфоны становятся всё более популярными. На этот раз внимание привлекла информация о предстоящем раскладывающимся телефоне от Samsung, который обещает стать настоящим прорывом. В то время как Huawei уже представила свой тройной складной телефон, Samsung готовит ответный ход, который может изменить правила игры на рынке.

Патенты на раскладные устройства от Samsung начали появляться в сети еще в 2021 году. С тех пор компания активно работала над созданием уникального смартфона, который, по слухам, должен выйти в 2025 году. Последние сообщения от TheElec подтверждают, что этот телефон действительно увидит свет, и его характеристики впечатляют. Samsung планирует оснастить устройство огромным 12,4-дюймовым дисплеем, который можно будет легко сложить. Для сравнения, недавно выпущенный тройной складной телефон от Huawei имеет экран размером 10,2 дюйма. Это дает Samsung значительное преимущество.

Важной особенностью нового устройства станет технология камеры под дисплеем. Складные телефоны Samsung, такие как Galaxy Z Fold6, уже используют эту инновацию для одной из своих селфи-камер. Однако остается вопрос, сколько камер будущего сворачиваемого телефона будет оснащены этой технологией. Форм-фактор устройства может потребовать нестандартного подхода к размещению камер.

Интересно, что Samsung также разрабатывала устройство с тройным складыванием еще в 2021 году и даже показала прототип. Однако этот телефон так и не вышел на рынок, в то время как Huawei успела стать первой компанией, выпустившей тройной складной телефон — Huawei Mate XT Ultimate. Устройство Huawei складывается в форме буквы Z, использует часть большого дисплея в качестве внешнего экрана, что делает его весьма привлекательным для пользователей.

Несмотря на активную работу Samsung над складными телефонами, Huawei обошла ее в этой гонке. Причина кроется в бизнес-стратегии обеих компаний. Инсайдеры сообщают, что подразделение Samsung, отвечающее за мобильные устройства, сосредоточилось на сокращении расходов, чтобы повысить прибыльность. Это, вероятно, стало причиной задержки выпуска новых моделей.

Другие источники утверждают, что Samsung Electronics сократила расходы до такой степени, что с этого года прекратит выпуск макетов продукции, предназначенных для обычных магазинов мобильных телефонов.

Тем не менее, Samsung остается одним из ведущих игроков на рынке смартфонов. С выходом раскладного телефона с 12,4-дюймовым дисплеем компания имеет все шансы вернуть себе лидерство.

#samsung #huawei #складные телефоны
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