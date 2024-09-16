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Астрономы обнаружили, что небольшой астероид 2024 PT 5 совершит один оборот вокруг Земли
Это событие станет уникальным, поскольку астероид останется вблизи нашей планеты около двух месяцев.

Научное сообщество с волнением ожидает появления нового небесного объекта. Астероид 2024 PT 5, обнаруженный учеными из Мадридского университета Комплутенсе, начнет свой путь вокруг Земли в конце сентября. Это событие привлекает внимание астрономов, так как оно открывает новые горизонты в понимании динамики астероидов.

Ученые Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос представили свои находки в журнале Research Notes of the AAS. Они подробно описали, как Земля периодически захватывает небольшие астероиды, и проанализировали траекторию 2024 PT 5. Этот астероид, имеющий всего 10 метров в диаметре, приблизится к нашей планете так близко, что её гравитация сможет удержать его на некоторое время.

Ранее ученые уже фиксировали, что многие астероиды вращаются вокруг Земли перед тем, как покинуть ее орбиту. В 2006 году один из таких объектов оставался в околоземном пространстве около года, а другой делал это несколько лет, прежде чем исчез в 2020 году. Эти наблюдения подтверждают, что Земля может временно «захватывать» астероиды, и 2024 PT 5 станет очередным примером этого явления.

Астрономы уверены, что данный астероид не угрожает столкновением с Землей. Скорее всего, он пришёл из пояса астероидов Арджуна, где сосредоточены объекты с орбитами, схожими с орбитами нашей планеты. Это открытие позволяет предположить, что астероид имеет естественное происхождение, а не является космическим мусором.

Расчеты показывают, что 2024 PT 5 совершит полный оборот вокруг Земли за 53 дня. Он начнет свой путь в конце сентября и покинет нашу планету примерно в середине ноября. Это событие станет увлекательной возможностью для астрономов и любителей космоса наблюдать за движением небесного тела, которое временно станет «мини-луной» нашей планеты.

#космос #земля #астрономия #астероиды #2024 pt 5
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