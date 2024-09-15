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Создан прототип твердотельной батареи с плотностью энергии на 20% выше, чем у литий-ионных батарей
Европейские ученые представили прототип твердотельной батареи, который значительно превосходит литий-ионные аналоги. Консорциум «SOLiDIFY» уверяет, что новая технология может изменить рынок аккумуляторов.

В последние годы ученые активно работают над улучшением аккумуляторных технологий, стремясь создать более эффективные и безопасные источники энергии. В Европе исследователи разработали новый прототип твердотельной батареи, который демонстрирует плотность энергии на 20% выше, чем у традиционных литий-ионных батарей.

Консорциум «SOLiDIFY», в который вошли 14 исследовательских институтов и компаний, представил компактный аккумулятор с плотностью энергии 1070 Втч/л. Для сравнения, стандартные литий-ионные батареи достигают лишь 800 Втч/л. Этот прорыв стал возможен благодаря использованию толстого катода, состоящего из никеля, марганца и кобальта, а также тонкого анода из металлического лития. Специальный сепаратор с твердым электролитом обеспечивает надежность и эффективность работы нового устройства.

Французская компания Solvionic внесла значительный вклад в проект, разработав твердый электролит на основе полимерных нанокомпозитов и ионных жидкостей. С момента создания консорциума в 2020 году команда успешно решила множество проблем, таких как механическая прочность и катодная пропитка. В результате они смогли сократить время зарядки до всего лишь трех часов и продлить срок службы аккумулятора в 100 раз.

Участники проекта уверены, что следующие шаги включают дальнейшее развитие технологии высокопроизводительных аккумуляторов. Они подчеркивают, что производственный процесс может проходить при комнатной температуре, что позволяет адаптировать его к существующим производственным линиям.

#технологии #энергия #твердотельные батареи #solidify
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