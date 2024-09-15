В Китае завершили строительство уникального подвесного моста через реку Тунцзы. Этот проект стал настоящим прорывом в инженерии, сочетая длинные пролет и инновационный бессвайный фундамент.

13 сентября 2024 года в Китае в провинции Гуйчжоу открылся первый в мире подвесной мост с длинными пролетами и уникальным дизайном. Этот проект не только впечатляет своими размерами, но и представляет собой инженерное чудо, которое изменит транспортную инфраструктуру этого китайского региона.

Мост соединяет город Жэньхуай и уезд Тунцзы, пересекает живописную реку Тунцзы и водохранилище Юаньмангуань. Его общая длина составляет 1422 метра, а высота главной башни достигает 208 метров. Строители использовали бессвайный фундамент, что позволило значительно упростить процесс возведения. Главный пролет моста, длиной 965 метров, поддерживается двумя высокими башнями, которые стали символом нового этапа в строительстве мостов. Этот проект не только улучшит транспортное сообщение, но и станет туристической достопримечательностью, привлекая внимание к чудесам инженерной мысли.