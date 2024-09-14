Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы ответить на поставки дальнобойного оружия Украине. Он подчеркнул, что Россия осознает серьезные риски, связанные с действиями Запада и их влиянием на конфликт.

В последние дни международная обстановка вокруг конфликта между Россией и Украиной вновь накалилась. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал резкое заявление о готовности Москвы ответить на поставки дальнобойного оружия, которые США предоставляют Киеву. Эти события подчеркивают растущую напряженность между странами и возможные последствия для безопасности в регионе.

Сергей Рябков, комментируя ситуацию, отметил, что Вашингтон фактически предоставил Киеву полную свободу действий, выписав «карт-бланши» на удары дальнобойным оружием. Он заявил, что Россия не останется в стороне и ответит на эти действия так, чтобы противник ощутил последствия. По его словам, текущая ситуация представляет собой серьезный риск, так как западные страны явно недооценивают опасность, с которой они сталкиваются.

На полях Медиасаммита БРИКС Рябков подчеркнул, что Москва осознает, что Запад уже принял решения о возможности атак на российскую территорию и передал соответствующие сигналы Киеву. Это заявление подчеркивает, что Россия внимательно следит за развитием событий и готова предпринять необходимые меры для защиты своих интересов.

Рябков также указал на важность понимания всей серьезности текущих действий Запада. Он призвал к более взвешенному подходу, выражая уверенность, что такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям. В контексте растущих поставок оружия и военной помощи Украине, Россия рассматривает эти шаги как прямую угрозу своей безопасности.

Ситуация остается напряженной, и каждое новое заявление с обеих сторон подчеркивает, как быстро может измениться баланс сил. Рябков предостерег от недооценки возможных ответных мер, которые Россия может предпринять в случае дальнейших провокаций.