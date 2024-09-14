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Ларри Эллисон и Илон Маск «умоляют» Дженсена Хуана о графических процессорах
Ларри Эллисон, Илон Маск и Дженсен Хуан встретились за ужином, обсуждая вопросы поставок графических процессоров. Оба бизнесмена настоятельно просили Хуана увеличить объемы поставок, подчеркивая растущий спрос на AI-технологии.

В мире технологий события развиваются стремительно, и недавний ужин между Ларри Эллисоном, Илоном Маском и Дженсеном Хуаном стал ярким примером этого. Эти три гения собрались, чтобы обсудить насущные проблемы, связанные с графическими процессорами. На встрече звучали настойчивые просьбы о поставках, что подчеркивает растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта.

Ларри Эллисон, технический директор Oracle, и Илон Маск, CEO SpaceX и Tesla, не скрывали своего желания заполучить графические процессоры NVIDIA. По словам Эллисона, он и Маск буквально «умоляли» Дженсена Хуана о большем количестве GPU. Эти слова отражают реальность: спрос на графические процессоры для AI-технологий стремительно растет, и компании готовы платить за это большие деньги.

Oracle планирует инвестировать более 100 миллиардов долларов в создание более 2000 центров обработки данных. Новый суперкластер искусственного интеллекта компании будет использовать свыше 130 000 графических процессоров Blackwell AI от NVIDIA. Чтобы обеспечить его функционирование, потребуются три атомные электростанции. Это говорит о масштабах амбициозных планов Oracle и о том, насколько критически важны графические процессоры для будущего компании.

На встрече Эллисон подчеркнул, что оба бизнесмена настойчиво просили Хуана: «Пожалуйста, возьмите наши деньги... нет, возьмите больше. Нам нужно больше графических процессоров». Эта фраза стала символом текущего положения дел в индустрии. Все хотят получить доступ к самым современным GPU, и NVIDIA, безусловно, находится в центре этой гонки. Об этом свидетельствует видео, размещенное на x.com (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ситуация на рынке графических процессоров напряженная. NVIDIA не успевает удовлетворить растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта, такие как Hopper H100 и H200, Blackwell B100 и B200. Производственные мощности TSMC уже перегружены, и компании, такие как Oracle, Meta, OpenAI и Microsoft, выстраиваются в очередь за высокопроизводительным оборудованием.

Эта встреча подчеркивает, как важны графические процессоры для будущего бизнеса. Битва за доступ к лучшим чипам продолжается, и, похоже, в ближайшие годы она только разгорится еще больше. Интерес к AI-технологиям продолжает расти, и компании, способные обеспечить свои потребности в графических процессорах, окажутся в выигрышном положении. В условиях жесткой конкуренции, такие ужины становятся не просто встречами, а стратегическими сессиями, определяющими будущее технологий.

#nvidia #илон маск #графические процессоры #ларри эллисон
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