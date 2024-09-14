В России стартует строительство новой дороги в Крым, которая значительно улучшит транспортные связи. Эксперты рассказывают о сроках начала работ и важности данного проекта для жителей и туристов.

В России готовятся к началу строительства новой дороги, которая соединит материковую часть страны с Крымом. На недавнем форуме дорожных инициатив в Сочи вице-премьер Марат Хуснуллин представил проект, который включает маршрут через Азовское море, обеспечивая безопасный и быстрый доступ к полуострову для жителей и туристов. Этот проект вызывает большой интерес, так как он обещает улучшить инфраструктуру и увеличить туристический поток в регион.

Проект новой дороги в Крым имеет протяженность 1400 километров и уже получил предварительное одобрение. Строительство начнется в ближайшее время, так как маршрут уже спроектирован. Хуснуллин подчеркнул, что новая дорога станет важным шагом для обеспечения безопасности передвижения, особенно в условиях роста спроса на поездки в Крым.

Путь будущей дороги пройдет через ключевые города, такие как Ростов, Таганрог, Мелитополь, Мариуполь, Геническ, Скадовск и Джанкой. Этот маршрут не только соединит различные регионы, но и создаст новые возможности для экономического развития. Эксперты отмечают, что модернизация дорожной инфраструктуры поможет увеличить пропускную способность и сократить время в пути на пять часов.

Кроме того, Хуснуллин сообщил о планах по увеличению количества полос движения, что также положительно скажется на безопасности и комфорте поездок. Несмотря на существующие риски, такие как возможность обстрелов, интерес россиян к отдыху в Крыму продолжает расти. По данным "Газета.Ru", поездки на полуостров занимают четвертое место по популярности среди туристов, уступая только Санкт-Петербургу, Москве и Краснодарскому краю.

Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что наблюдается общий рост спроса на оздоровительные поездки. Это подтверждает важность создания безопасных и комфортных маршрутов для туристов. Новый проект направлен на улучшение качества жизни местных жителей и привлечение большего числа туристов, что в свою очередь поддержит экономику региона.