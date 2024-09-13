Ростех завершил поставку новой партии вездеходов ТМ-140 для МЧС России, предназначенных для работы в арктических условиях. Эти машины обеспечат спасателям надежную поддержку в сложных климатических зонах.

Курганмашзавод, который входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, недавно передал МЧС России новую партию вездеходов ТМ-140. Эти машины предназначены для работы в арктическом центре, расположенном в Архангельской области и на Чукотке. В условиях сурового климата такие вездеходы могут значительно облегчить работу спасателей.

Вездеход ТМ-140 обладает выдающейся проходимостью, что позволяет ему успешно передвигаться по глубокому снегу и преодолевать болотистую местность. Машина также справляется с водными преградами и может подниматься под углом до 30 градусов. Эти качества делают ТМ-140 незаменимым средством в труднодоступных арктических районах, где погодные условия могут быть крайне сложными.

Одним из ключевых преимуществ этого вездехода является его модульная конструкция. Это позволяет быстро адаптировать машину под различные задачи. Например, вездеход можно оснастить специальным пассажирским модулем, который вмещает до восьми человек и включает спальные места для длительных поездок. Такой подход обеспечивает комфорт и безопасность во время экспедиций в отдаленные районы.

Ростех подчеркивает, что ТМ-140 предлагает широкий спектр возможностей для выполнения специальных задач. В зависимости от требований, вездеход может быть укомплектован электростанцией, мастерской для ремонтных работ или спасательным оборудованием. При этом он способен перевозить грузы до 4 тонн, а его максимальная скорость достигает 45 км/ч на твердых поверхностях и 5 км/ч по воде. Дальность хода составляет более 500 км, и с дополнительными топливными баками этот показатель может увеличиться до 870 км. Это особенно важно в северных регионах, где использование авиации часто невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

Дополнительно вездеходы оснащены автономной дизель-генераторной станцией, что позволяет подзаряжать аккумуляторы и обеспечивать питание для оборудования. Система гарантированного запуска дает возможность завести двигатель даже при низком уровне заряда, что значительно увеличивает надежность техники в экстремальных условиях.