SpaceX столкнулась с задержкой в получении лицензии на повторные полеты своего космического корабля Starship, что может отложить очередной запуск до конца ноября. Компания выражает недовольство бюрократическими препятствиями и ожидает скорейшего разрешения ситуации.

В мире космических технологий и исследований часто возникают неожиданные препятствия. Так, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что Starship, самый мощный и большой космический корабль, не сможет совершить повторный запуск до конца ноября. Эта новость стала настоящим ударом для SpaceX, которая с нетерпением готовилась к пятой испытательной миссии.

Starship в июне 2024 года успешно завершил свой четвертый запуск, и SpaceX надеялась на скорое продолжение испытаний. Однако FAA поставило под сомнение сроки следующего старта. Представители агентства уточнили, что SpaceX должна выполнить ряд требований по безопасности и охране окружающей среды перед получением лицензии на запуск.

"Мы не можем просто игнорировать требования, касающиеся безопасности и экологии", — отметили в FAA. Эта позиция вызвала недовольство у представителей SpaceX, которые считают, что задержка связана не с новыми проблемами, а с излишним анализом. В компании подчеркивают, что технически Starship готов к полету с начала августа, и вся ситуация выглядит как бюрократическая волокита.

FAA также объяснило, почему возникли дополнительные задержки. В середине августа SpaceX представила новую информацию о том, как полет Starship Flight 5 повлияет на окружающую среду. Оказалось, что воздействие на природу будет гораздо более масштабным, чем ожидалось ранее. Это потребовало дополнительных консультаций с другими государственными учреждениями, что, в свою очередь, затянуло процесс лицензирования.

В своем блоге SpaceX выразила недовольство такими задержками, указывая на то, что оформление правительственных документов занимает больше времени, чем разработка самого космического корабля. "К сожалению, мы продолжаем оставаться в реальности, где бюрократия угрожает нашей позиции как лидера в космической отрасли", — заявили в компании.

Starship состоит из двух основных компонентов: мощного ускорителя Super Heavy и верхней ступени, известной как Ship. Вместе они представляют собой уникальную конструкцию, созданную для многоразового использования. Высота Starship в собранном виде составляет 122 метра, и он предназначен для выполнения амбициозных задач, таких как колонизация Луны и Марса.

Четыре предыдущих испытательных полета Starship продемонстрировали значительный прогресс. Каждый запуск улучшал показатели, и последний полет стал настоящим успехом: Starship достиг орбитальной скорости и успешно приземлился в океан. Однако Flight 5 может стать поворотным моментом, поскольку Super Heavy попытается приземлиться обратно на стартовую площадку на Starbase, пусковом и производственном центре Starship компании SpaceX в Южном Техасе. Эта стратегия станет базовой линией на будущее, если все пойдет по плану, что позволит быстрее проводить осмотр, ремонт и повторный полет Starship в будущем.