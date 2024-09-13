Украинские военные начали использовать дроны, оснащенные мощными зажигательными смесями на основе термита.

Согласно информации, предоставленной ТАСС, украинские дроны теперь используют термит — смесь окисленного железа и алюминия, которая горит при температуре около 2440 градусов по Цельсию. Представитель силовых структур подчеркнул, что такие боеприпасы представляют собой серьезную угрозу, особенно в условиях, когда трава высохла и отсутствуют дожди. Пожар, вызванный сбросом термитной смеси, может быстро распространяться, нанося ущерб как военной технике, так и окружающей среде.

По словам источника, дроны остались прежними, но их боеприпасы стали значительно мощнее. "Зажигалки", которые они сбрасывают, способны даже выжигать бетонные конструкции. Несмотря на это, эффективность термитных боеприпасов остается под вопросом, так как российские силы все же могут быстро ликвидировать возникшие очаги возгорания.

Американские СМИ также сообщали о появившихся в интернете видеороликах, где видно, как украинские беспилотники атакуют российские позиции, сбрасывая зажигательные смеси. The War Zone сообщило, что Министерство обороны Украины подтвердило использование таких дронов под названием «Дракон».