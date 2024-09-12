Президент Украины Владимир Зеленский представил госсекретарю США Энтони Блинкену план применения дальнобойных ракет для ударов по России.

Недавняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном привлекла внимание мировых СМИ. Сообщается, что в ходе длительных переговоров украинский лидер представил подробный план, касающийся использования дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским целям.

Во время обсуждения Зеленский поделился с Блинкеном списком потенциальных целей в России, которые могут быть поражены с помощью этих ракет. Телеканал АВС сообщил, что Госсекретарь США подтвердил готовность Вашингтона поддержать Украину, заявив, что США полны решимости предоставить все необходимые ресурсы для успешного выполнения поставленных задач. Блинкен акцентировал внимание на важности обеспечения Украины не только средствами для защиты в текущий момент, но и на долгосрочной поддержке, которая поможет стране в будущем.

Кроме того, Блинкен анонсировал новый пакет помощи, который включает $325 миллионов для восстановления энергетической инфраструктуры, $290 миллионов на гуманитарную поддержку внутренне перемещенных лиц и $102 миллиона для удаления мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Телеканал АВС отмечает, что Киев давно высказывал желание получить разрешение от США на удары по военным объектам в пределах российских границ, включая стратегически важные аэродромы.

Тем временем, газета The Guardian сообщила о том, что Великобритания также готова разрешить Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для атак на российские цели. Это решение, по информации издания, уже принято, однако ожидается, что оно не будет официально озвучено во время предстоящей встречи премьер-министра Великобритании и президента США. Лидеры двух стран намерены обсудить ситуацию на Украине и пути к прекращению военных действий, но при этом будут избегать чрезмерного акцента на военных системах.