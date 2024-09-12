Команда «Морских котиков» США готовится к возможному вторжению Китая в Тайвань. Секретные учения подчеркивают растущее внимание США к ситуации в регионе.

Ситуация вокруг Тайваня продолжает оставаться напряженной. Стало известно, что команда шестой группы «Морских котиков» США, известная благодаря операции по ликвидации Усамы бен Ладена, активно готовится к возможной миссии по поддержке Тайваня.

По данным Financial Times, американские военные сосредоточили усилия на подготовке к различным сценариям, связанным с возможным по мнению США вторжением Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайвань.

В США считают, что китайская армия активно модернизируется и стремится к достижениям, которые позволят ей осуществить захват Тайваня к 2027 году. Это по мнению Financial Times создает дополнительное давление на США, которые, в свою очередь, ускоряют подготовку к чрезвычайным ситуациям. Представитель Пентагона отметил, что силы министерства обороны готовы к широкому спектру непредвиденных обстоятельств, что свидетельствует о серьезности ситуации.

В конце августа Министерство обороны Китая потребовало от США прекратить военное сотрудничество с Тайванем, подчеркивая, что вопрос Тайваня является ключевым интересом КНР. Зампредседателя центрального военного совета Китая Чжан Юся провел встречу с советником президента США по национальной безопасности, где стороны обсудили необходимость поддержания стабильности в области военной безопасности. Чжан отметил, что тайваньский вопрос представляет собой красную линию в отношениях между двумя государствами.