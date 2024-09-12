Консоль, стоимостью $699, уже вызывает бурные обсуждения среди геймеров.

В 2025 году компания Sony представит комплект PlayStation 5 Pro, который будет включать в себя долгожданную игру Grand Theft Auto 6. По мнению экспертов, этот набор имеет все шансы стать самой продаваемой системой в истории.

Новая консоль PS5 Pro, стоимостью $699, вызвала смешанные чувства у геймеров. Некоторые критически относятся к высокой цене, но большинство понимает, что ради GTA 6 стоит потратиться. Это не просто игра; это целая эпоха в мире видеоигр. Учитывая, что Sony получила маркетинговые права на GTA 6, многие ожидают, что новый комплект станет настоящим хитом.

PS5 Pro обещает впечатляющие характеристики: на 45% быстрее, чем стандартная версия, и в 2-3 раза лучше в реальном времени. Геймеры мечтают об идеальном игровом процессе на 4K 60FPS+, что делает PS5 Pro самой мощной платформой для GTA 6.

Ожидается, что игра принесет $2,7 миллиарда, а 38 миллионов копий разлетятся по всему миру. Более того, аналитики предполагают, что около 10 миллионов из этих копий окажутся на PS5 Pro, а общее количество для всех консолей PlayStation может превысить 30 миллионов. Это делает маркетинговые права Sony на GTA 6 стратегически важными. В условиях жесткой конкуренции с Xbox Series X/S, Sony готова сделать все возможное, чтобы удержать лидерство на рынке.