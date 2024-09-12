Скоростная дорога «Юго-Западная хорда» соединит Тюмень и Краснодар, сокращая время в пути. Проект охватывает множество городов и включает в себя реконструкцию существующих трасс.

Скоро Тюмень и Краснодар свяжет новая скоростная дорога «Юго-Западная хорда», о чем сообщил Вячеслав Петушенко, глава госкомпании «Автодор». Этот проект обещает значительно улучшить транспортную доступность и сократить время в пути.

Трасса «Юго-Западная хорда» позволит сократить время в пути до Краснодара на одну треть, и теперь поездка займет всего 27 часов. Начало маршрута расположится в Тюмени, а далее дорога пройдет через такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов и Волгоград, прежде чем достигнет Краснодара.

Ширина дороги составит от четырех до шести полос, что обеспечит комфортное движение для всех участников дорожного движения. Уникальность проекта заключается в том, что примерно половина новой трассы будет построена на основе уже существующих дорог, которые подвергнутся реконструкции. Это не только ускорит процесс, но и сэкономит средства.

Общая протяженность новых участков составит почти 1,2 тысячи километров. На данный момент сроки завершения работ остаются неизвестными, но интерес к проекту растет.

Кроме того, стоит отметить, что ранее президент Владимир Путин анонсировал продление федеральной трассы «М-12» до Тюмени. Эта дорога свяжет Санкт-Петербург с Владивостоком, что лишь усилит транспортные связи в стране.