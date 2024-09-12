Samsung Electronics столкнулась с серьезными трудностями в массовом производстве 2-нм чипов. Из-за низкой доходности компания приостановила набор персонала на заводе в Техасе.

Samsung Electronics оказалась в сложной ситуации с производством 2-нм чипов. Несмотря на недавний заказ от американской компании Ambarella, о котором мы сообщали вчера, проблемы с производительностью заставили компанию, по всей вероятности, пересмотреть свои планы и приостановить набор сотрудников на заводе в городе Тейлор, штат Техас.

Сегодня, 12 сентября, стало известно, что Samsung решила временно остановить размещение новых работников на своем заводе в Тейлоре. Причиной этому послужили многочисленные задержки и низкий уровень выхода продукции. В настоящее время компания производит менее 50% от запланированного объема, что значительно ниже показателей конкурента TSMC, где уровень выхода достигает 60-70%. Этот разрыв в производительности негативно сказывается на доле рынка Samsung, которая составляет всего 11,5% по сравнению с более чем 62% у TSMC.

Инсайдеры отрасли сообщают, что доходность новых технологий Samsung GAA колеблется в пределах 10-20%. Этот уровень не позволяет компании выполнять заказы и обеспечивать массовое производство. Из-за таких обстоятельств Samsung приняла решение вывести работников с завода в Тейлоре и сосредоточиться на местных операциях.

Компания подписала предварительное соглашение о получении субсидий в рамках Закона США о чипах, однако для этого необходимо соответствовать определенным условиям. С учетом текущих трудностей, Samsung должна тщательно обдумать возможность получения этой субсидии.

Эксперты подчеркивают, что для улучшения конкурентоспособности Samsung необходимо провести серьезные изменения: существуют проблемы внутри компании, такие как бюрократия, медленный процесс принятия решений и недостаточная оплата труда, которые снижают эффективность литейного производства.