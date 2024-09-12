Специалисты РСК завершили модернизацию суперкомпьютера «Сергей Годунов», увеличив его производительность до 114,67 Терафлопс. Теперь он способен решать сложные мультидисциплинарные задачи в научных исследованиях.

Стало известно, что группа компаний РСК завершила плановую модернизацию суперкомпьютера «Сергей Годунов», который теперь демонстрирует невероятную пиковую производительность в 114,67 Терафлопс. Этот вычислительный комплекс стал настоящим прорывом для Института математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

Модернизация суперкомпьютера позволила значительно увеличить его мощность. Из этой впечатляющей цифры 75,87 Тфлопс обеспечивают центральные процессоры, а 38,8 Тфлопс — графические ускорители. Проект получил финансирование в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров».

Вспоминая о предыдущих достижениях, стоит отметить, что в ноябре 2023 года специалисты РСК успешно завершили монтаж и тестирование системы. На момент открытия в феврале 2024 года производительность составляла 54,4 Терафлопс. Теперь же этот суперкомпьютер открывает новые горизонты для исследований.

Директор ИМ СО РАН Андрей Евгеньевич Миронов с энтузиазмом отметил, что новая система значительно повысила эффективность научной работы. Она позволяет моделировать сложные процессы, такие как турбулентные течения и эпидемиологические сценарии. Возможности суперкомпьютера охватывают широкий спектр задач, от построения алгебр до оптимизации математических моделей с использованием глубокого обучения.

Суперкомпьютер «Сергей Годунов» стал ключевым инструментом для исследований в Академгородке Новосибирска. Он не просто вычислительная машина, а целая платформа для разработки технологий, направленных на решение актуальных проблем, включая экологические и социальные вызовы. Это оборудование позволяет моделировать развитие системы «биосфера-экономика-социум», учитывая изменения климата и стремление к устойчивому развитию.