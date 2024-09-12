В космосе одновременно находятся 19 космонавтов и астронавтов.

Космос снова стал ареной исторического события. На днях запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" привел к тому, что на околоземной орбите оказалось 19 человек — это больше, чем когда-либо ранее.

С запуском "Союз МС-26" на орбите одновременно оказались космонавты и астронавты из разных стран, работающие на Международной космической станции и других орбитальных платформах. Это событие стало знаковым, так как ранее рекорд зафиксировали в мае 2023 года, когда на орбите находились 17 человек.

Интересно, что данный рекорд эксперты назвали незапланированным. Историк космонавтики отметил, что если бы полет американского корабля Starliner прошел без сбоев, нового рекорда могло бы не быть.

Количество людей на орбите продолжает расти, что свидетельствует о прогрессе человечества в освоении космоса. Каждый новый запуск приближает нас к тому, чтобы космос стал более доступным и привычным местом для жизни и работы.