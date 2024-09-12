Ученый из Университета штата Канзас представил результаты, которые могут изменить представление о Вселенной. Исследование подтверждает старую теорию о «уставшем свете» и ставит под сомнение общепринятые взгляды.

Недавнее исследование, проведенное Лиором Шамиром, доцентом кафедры компьютерных наук Университета штата Канзас, привлекло внимание научного сообщества. Ученый использовал данные с трех телескопов и проанализировал более 30 000 галактик, чтобы проверить красное смещение, которое астрономы используют для оценки расстояний до объектов в космосе.

Шамир сосредоточился на красном смещении — изменении частоты световых волн, которое происходит, когда галактики удаляются от Земли. В своей работе он опирается на идеи, выдвинутые еще в 1920-х годах Эдвином Хабблом и Джорджем Леметром. Эти ученые обнаружили, что скорость удаления галактик зависит от их расстояния от нашей планеты, что стало основой для теории Большого взрыва. Однако Шамир обращает внимание на альтернативную точку зрения, предложенную Фрицем Цвикки, который утверждал, что красное смещение может объясняться потерей энергии фотонов света при их путешествии через пространство. Эта гипотеза, известная как «теория уставшего света», долгое время оставалась на обочине научных дискуссий.

Шамир подчеркивает, что с появлением данных от космического телескопа Джеймса Уэбба некоторые астрономы начали сомневаться в теории Большого взрыва. Телескоп предоставил изображения ранней Вселенной, которые вместо ожидаемых молодых галактик показали зрелые структуры, что вызывает вопросы о времени их образования.

В своем исследовании Шамир использовал постоянную скорость вращения Земли вокруг центра Млечного Пути для анализа красного смещения галактик. Он обнаружил, что галактики, движущиеся в противоположном направлении относительно нашей галактики, показывают меньшее красное смещение. Эта разница становится более заметной с увеличением расстояния до галактик.

Шамир считает, что постоянная скорость вращения Земли может указывать на то, что расстояние до галактик влияет на их красное смещение. Эти результаты могут привести к переосмыслению существующих теорий о структуре Вселенной и ее динамике.